Qué es el shio koji: el ingrediente japonés que logra un pollo más tierno y jugoso sin usar manteca ni crema

La cocina japonesa es conocida por aprovechar pocos ingredientes para obtener grandes resultados. Uno de ellos es el shio koji , un fermento tradicional que cada vez aparece en más recetas de pollo y otras carnes . Aunque todavía es poco conocido fuera de Japón, especialistas en gastronomía aseguran que puede cambiar por completo la textura y el sabor de una preparación.

Pan de ananá hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Qué es el zhoug: la salsa picante de Medio Oriente que transforma cualquier carne o sándwich

Y, sin embargo, consigue que la carne quede mucho más tierna y jugosa.

El shio koji es una pasta elaborada a partir de koji , un arroz inoculado con el hongo Aspergillus oryzae, mezclado con agua y sal.

Durante la fermentación se generan enzimas naturales capaces de descomponer parte de las proteínas y los almidones de los alimentos.

En el caso del pollo, esas enzimas comienzan a actuar antes de la cocción, ablandando las fibras musculares y potenciando el sabor umami de forma completamente natural.

Por eso el shio koji se convirtió en un ingrediente fundamental de la cocina japonesa tradicional.

Cómo se utiliza en las recetas

Los especialistas recomiendan cubrir el pollo con una fina capa de shio koji y dejarlo reposar entre una y doce horas en la heladera, según el tamaño de la pieza.

Después solo hay que retirar el exceso y cocinar normalmente.

Puede utilizarse para:

pechugas;

muslos;

alitas;

carnes de cerdo;

pescados;

verduras.

En todas estas recetas, el fermento aporta mayor jugosidad sin necesidad de agregar crema ni manteca.

¿Dónde se consigue y existe una versión casera?

Hoy el shio koji puede encontrarse en tiendas especializadas en cocina japonesa, mercados asiáticos y algunos comercios de productos naturales.

También existen recetas caseras utilizando arroz koji, agua y sal.

El proceso requiere varios días de fermentación, pero permite obtener un producto muy similar al tradicional.

Por qué cada vez más cocineros lo utilizan

Además de mejorar la textura del pollo, el shio koji aporta un sabor suave, ligeramente salino y muy equilibrado.

Muchos chefs lo utilizan como marinada porque ayuda a dorar mejor la superficie durante la cocción y mantiene la carne húmeda por más tiempo.

Por eso dejó de ser un ingrediente exclusivo de la gastronomía japonesa y comenzó a incorporarse en restaurantes de todo el mundo.

Un ingrediente tradicional que hoy conquista nuevas cocinas

El shio koji demuestra cómo la cocina japonesa puede transformar ingredientes simples mediante la fermentación. Aplicado al pollo, mejora la textura, potencia el sabor y amplía las posibilidades de muchas recetas. Para quienes disfrutan de descubrir nuevas técnicas de gastronomía, este fermento representa una alternativa natural que vale la pena probar.