Qué es el zhoug: la salsa picante de Medio Oriente que transforma cualquier carne o sándwich

Cada vez más restaurantes incorporan sabores del Medio Oriente a sus cartas, pero hay una preparación que todavía sorprende a quienes la prueban por primera vez. Se trata del zhoug , una salsa intensa que nació en Yemen y que hoy ocupa un lugar destacado en la cocina internacional gracias a su frescura, su picante y su enorme versatilidad en distintas recetas.

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A simple vista recuerda al chimichurri o al pesto.

Pero su sabor es completamente diferente.

Y alcanza apenas una cucharada para transformar cualquier plato.

El zhoug (también escrito zhug o skhug) nació en Yemen y fue llevado a Israel por comunidades judías yemenitas durante el siglo XX.

Con el tiempo, esta salsa se convirtió en un clásico de la cocina del Medio Oriente, presente en mercados, restaurantes y hogares.

Su base combina cilantro fresco, perejil, ají picante, ajo, comino, cardamomo, aceite de oliva y, según la versión, semillas de cilantro o jugo de limón.

El resultado es una salsa muy aromática, con un equilibrio entre frescura, picante y especias.

Con qué comidas combina mejor

Una de las razones por las que el zhoug ganó popularidad en la cocina internacional es su enorme versatilidad.

Los especialistas en gastronomía lo recomiendan para acompañar:

carnes asadas;

pollo a la plancha;

sándwiches;

hamburguesas;

falafel;

shawarma;

verduras grilladas;

huevos.

También puede mezclarse con yogur natural para obtener una salsa más suave.

¿Es muy picante?

Depende de la cantidad y del tipo de ají utilizado.

En Yemen suelen prepararlo con un nivel de picante bastante elevado.

Sin embargo, muchas recetas modernas reducen la cantidad de chile para adaptarlo a todos los paladares.

La intensidad puede ajustarse fácilmente sin perder la identidad del zhoug.

Cómo conservar esta salsa

Los cocineros recomiendan guardar el zhoug en un frasco de vidrio limpio y cubrir la superficie con una fina capa de aceite de oliva.

Así conserva mejor su color, su aroma y sus propiedades durante aproximadamente una semana en la heladera.

Como ocurre con muchas preparaciones de la cocina del Medio Oriente, el sabor incluso mejora después de unas horas de reposo.

Una receta tradicional que conquista al mundo

El zhoug demuestra cómo una preparación tradicional del Medio Oriente puede adaptarse perfectamente a la cocina internacional. Con ingredientes simples, mucho aroma y un picante regulable, esta receta transforma carnes, sándwiches y verduras sin necesidad de grandes elaboraciones. Para quienes buscan nuevos sabores, es una de las salsas más interesantes para incorporar al recetario cotidiano.