Un viejo conocido: quién es el árbitro para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Se trata del polaco Szymon Marciniak, que dirigió en varias oportunidades al conjunto Albiceleste en el pasado.

La FIFA confirmó que el árbitro polaco Szymon Marciniak será el encargado de dirigir el estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026, este martes por la noche ante Argelia. La designación trae de inmediato recuerdos imborrables de Qatar 2022.

Szymon Marciniak será el árbitro del debut de la Albiceleste: image El camino de la Albiceleste en busca de revalidar la corona ya conoce a su primer juez: Szymon Marciniak de 45 años, perfil estricto y reconocida trayectoria internacional, prenderá las luces del Arrowhead Stadium de Kansas City en un duelo que promete máxima intensidad física.

La terna arbitral se completará con sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik como asistentes, mientras que el rol de cuarto árbitro quedará en manos del australiano Campbell-Kirk Kawana Waugh.

El compromiso frente al duro combinado argelino está programado para este martes a las 22 (hora de nuestro país). El plantel argentino sabe que no hay margen para el error en un debut y que cada detalle, incluso el estilo riguroso del referí polaco, jugará su propio partido en el territorio estadounidense.

La historia de Marciniak con la Selección Argentina: image Para los cabuleros el nombre de Marciniak despierta una sonrisa instantánea. Es imposible olvidar que este mismo colegiado fue el encargado de impartir justicia en aquella infartante e inolvidable final del Mundial de Qatar 2022, donde la Albiceleste tocó el cielo con las manos frente a Francia tras igualar 3 a 3 y resolver la historia gracias a la actuación estelar de Emiliano Dibu Martínez en los penales. Aquella tarde en Lusail, el polaco tuvo un rol protagónico al sancionar tres penales en total: uno para Argentina y dos para los galos.