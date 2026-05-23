Crece el cibercrimen impulsado con IA en Argentina: más de 5.700 millones de ataques en el 2025

El cibercrimen atraviesa una transformación acelerada impulsada por la inteligencia artificial, la automatización y nuevas herramientas capaces de reducir drásticamente los tiempos de ataque. Durante 2025, la Argentina registró 5.700 millones de intentos de ciberataques y cerca de 2.000 millones de escaneos activos, según el nuevo Reporte Global sobre el Panorama de Amenazas 2026.

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El informe, basado en telemetría global y criterios del marco MITRE ATT&CK, sostiene que los ataques dejaron de responder a campañas aisladas y pasaron a funcionar bajo esquemas organizados, con operaciones coordinadas que abarcan todas las etapas del ciclo de vida de una amenaza digital.

En América Latina, los intentos de ciberataques alcanzaron los 843.300 millones durante 2025 . Brasil, México y Colombia encabezaron la lista de los países más afectados por esta ola de amenazas digitales.

La inteligencia artificial aceleró los tiempos de ataque

Uno de los puntos más alarmantes del reporte está relacionado con la velocidad de explotación de vulnerabilidades críticas. Según FortiGuard Labs, el tiempo promedio que tardan los ciberdelincuentes en explotar una falla de seguridad se redujo de 4,7 días a apenas entre 24 y 48 horas.

La utilización de inteligencia artificial permite automatizar tareas de reconocimiento, búsqueda de errores y generación de ataques, acelerando procesos que antes requerían más tiempo y recursos humanos.

El informe incluso detectó intentos de explotación apenas horas después de que vulnerabilidades como React2Shell fueran divulgadas públicamente. Para los especialistas, este escenario obliga a empresas y organismos a responder con sistemas de defensa automatizados capaces de actuar en tiempo real.

“El cibercrimen se ha convertido en una de las amenazas más persistentes y costosas a nivel global”, afirmó Derek Manky. Según explicó, los atacantes ya utilizan agentes de inteligencia artificial para ejecutar ofensivas cada vez más sofisticadas y precisas.

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El ransomware creció casi cinco veces en un año

Otro de los datos más contundentes del informe tiene que ver con el crecimiento explosivo del ransomware, una modalidad de ataque que secuestra información para exigir pagos millonarios.

FortiRecon identificó 7.831 víctimas confirmadas de ransomware durante 2025 a nivel global, frente a las aproximadamente 1.600 registradas el año anterior. El incremento fue del 389%, lo que representa casi cinco veces más casos en apenas doce meses.