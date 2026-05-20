Tragedia en Santiago del Estero: un jubilado de 91 años murió por el ataque de un enjambre de abejas.

Un hombre de 91 años falleció este martes luego de ser atacado por un enjambre de abejas en una zona rural de la provincia de Santiago del Estero. El trágico hecho ocurrió en el establecimiento El Palatinado , situado en un sector montuoso de la zona de Averías, a unos 37 kilómetros de la ciudad de Bandera.

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La víctima fue identificada como Pascual Acosta , oriundo de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, quien se encontraba de visita en la provincia norteña desde el mes de abril.

La alerta fue recibida por las autoridades alrededor de las 17:30 , luego de que una familiar del hombre diera aviso sobre la situación. Al lugar se desplazaron efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 21 de Bandera y personal de Bomberos.

Sin embargo, las tareas de rescate se vieron seriamente obstaculizadas ya que al llegar, la zona estaba completamente invadida por abejas, lo que impedía el acceso directo.

Únicamente los bomberos, utilizando trajes especiales, pudieron ingresar al monte para socorrer al anciano. Una vez que lograron retirar a Acosta de la zona crítica, personal sanitario de la posta de Averías confirmó su fallecimiento en el lugar.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de la ciudad de Añatuya. En tanto, la Policía continuó con la toma de testimonios a los familiares y las diligencias correspondientes para esclarecer el dramático episodio.