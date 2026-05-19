La medida apunta a evitar gastos innecesarios en casos en los que el fisco viene perdiendo sistemáticamente. La decisión alcanza a expedientes donde se comprueben problemas de salud y edad avanzada.

ARCA dejará de apelar a juicios contra jubilados por el pago de Impuesto a las Ganancias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció un cambio en su estrategia judicial y dejará de apelar las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del pago de Impuestos a las Ganancias sobre haberes jubilatorios.

La medida busca evitar litigios innecesarios ante el criterio ya establecido por la Corte Suprema de Justicia en fallos similares a favor de los jubilados. A través de la Instrucción General 4/2026 SDGASJ, firmada por la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, el organismo ordenó a sus abogados dejar de apelar o recurrir a fallos adversos para el fisco cuando se presenten este tipo de litigios.

De esta manera, los casos en que los jubilados reclamen dejar de pagar Impuesto a las Ganancias debido a una situación de vulnerabilidad relacionada a la edad, enfermedades o gastos médicos elevados, los casos no entrarían en proceso judicial ante el conocimiento de los rechazos sistemáticos a las apelaciones del organismo.

ARCA ARCA dejará de apelar a juicios por Ganancias de jubilados Según explicó el abogado tributarista Diego Fraga a La Nación, se trata de una medida institucional para evitar gastos innecesarios. "No tiene sentido insistir ante la Corte cuando el criterio ya está consolidado. Muchas veces continúa litigando aun cuando sabe que sus chances son bajas, para ganar tiempo o dilatar el impacto fiscal de las sentencias. Pero tratándose de jubilados, hacerlos litigar durante años cuando el resultado es previsible resulta particularmente grave“.

El antecedente La estrategia de ARCA se basa en el antecedente de “García, María Isabel c/ AFIP" en 2019, una jubilada de 79 años que declaró inconstitucional el cobro de Ganancias sobre su jubilación. La mujer había sido diputada y docente de Entre Ríos, y se jubiló por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. En su reclamo, argumentó que padecía problemas de salud y las retenciones representaban entre el 29,33% y el 31,94% de sus ingresos previsionales.