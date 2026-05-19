La AFA enfrenta otra denuncia penal por operaciones sospechosas por más de $900 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) . La acusación es por presuntas irregularidades fiscales vinculadas al uso de facturas apócrifas por más de $900 millones .

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La presentación involucra nuevamente al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia , al tesorero Pablo Toviggino y a otros integrantes de la conducción de la AFA.

La causa quedó en manos del fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial , quien abrió una investigación para determinar si existieron maniobras de evasión impositiva mediante la utilización de documentación falsa. Según la denuncia, entre enero de 2023 y marzo de 2025 la AFA habría realizado facturación por un monto de $916.527.614,05 correspondiente a servicios cuya existencia está siendo cuestionada.

De acuerdo con ARCA, las operaciones sospechadas habrían permitido evitar el pago del impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. El organismo recaudador sostiene que la evasión alcanzaría los $320.784.664,61 , cifra que asciende a unos $341 millones al sumar intereses, además de una multa superior a $125 millones .

ARCA denunció nuevamente a la AFA por presuntas facturas truchas por más de $900 millones.

Las acusaciones del fiscal

En su dictamen, el fiscal Navas Rial señaló que las actuaciones administrativas “darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito” en el marco de la actividad habitual de la AFA. Además, sostuvo que se detectaron erogaciones y movimientos de dinero con “respaldo documental inconsistente”, lo que alimenta las sospechas sobre la posible falsedad de las facturas utilizadas.

La investigación apunta a determinar si existió “evasión agravada mediante la utilización total o parcial de facturas o documentos ideológica o materialmente falsos”. El fiscal también advirtió que se trataría de conductas reiteradas y sostenidas durante un período prolongado de tiempo.

Una causa que se suma a otra investigación previa

La nueva denuncia se incorpora a otra causa penal que ya enfrenta la AFA por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En ese expediente, el juez Diego Amarante ya había citado a indagatoria a Tapia y Toviggino meses atrás.

Según fuentes judiciales, el fiscal Navas Rial ya solicitó las primeras medidas de prueba para avanzar en esta nueva investigación.

Además de Tapia y Toviggino, la causa también alcanza al gerente general de la AFA, Gustavo Lorenzo, y a los secretarios general actual y anterior, Cristian Malaspina y Víctor Blanco. De acuerdo con la acusación, todos ellos tenían responsabilidades administrativas dentro de la entidad durante el período investigado.