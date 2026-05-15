Hernán Sperdutti, presidente de Deportivo Maipú, y una cruda confesión: "Es muy difícil competir"

Desde hace algunos años, el Deportivo Maipú vive uno de los momentos más encumbrados de su historia. Compitiendo en alto nivel en la Primera Nacional, vendiendo jugadores, e inaugurando obras como la nueva tribuna del Omar Higinio Sperdutti. Se trata de un franco crecimiento que llena de orgullo a su gente, pero exige a sus dirigentes.

Hernán Sperdutti, el joven hincha que hoy comanda los destinos del club, conoce mejor que nadie esa exigencia. En una charla profunda con Los Andes , el "pope" de calle Vergara desmenuzó la actualidad de una temporada demandante y brindó detalles de lo que vendrá a nivel institucional.

El arranque del 2026 fue una pesadilla que coqueteó con la zona roja, pero el timón cambió de rumbo con el arribo de Mariano Echeverría. “Fue un inicio complicado; en este torneo no le ganás fácil a nadie, pero con el nuevo cuerpo técnico el equipo cambió la cara, está ordenado y jugando bien ”, explicó Sperdutti, recuperando la calma que dan los resultados positivos.

Sin embargo, el dirigente mantiene los pies sobre la tierra. Conoce el paño y sabe que en la Primera Nacional la distancia entre la gloria y el abismo es mínima: “Queremos ser protagonistas, pero sabemos nuestras limitaciones económicas. Esa es una virtud que tenemos : sabemos lo que podemos gastar y lo que no. Por eso también la meta es no mirar para abajo, porque estamos a tres puntos del descenso y a uno o dos de la clasificación, como todos los equipos de la zona”, advirtió el pope al respecto.

Hernán Sperdutti confirmó su salida: "Quería avisar con tiempo"

Hernán Sperdutti, presidente del club Deportivo Maipú, pese a la derrota en la final, rescató la entrega del equipo y la campaña extraordinaria realizada. Hernán Sperdutti, presidente del club Deportivo Maipú.

La charla sucede algún tiempo después de la confirmación del propio Sperdutti de su salida del cargo más importante de la institución. El desgaste por mantener a flote a un equipo en la Primera Nacional lo hizo entender de que es hora de cambiar de aire y pasarle la posta a otra persona.

“Es un club que ha crecido mucho en este último tiempo, y realmente requiere de mucha atención y horas de trabajo. Independientemente del dinero”, confesó Hernán respecto de su decisión. A continuación, expresó haber elegido clínicamente el momento para comunicarlo. “Quería avisar con tiempo para evitar suspicacias. Me pareció un buen momento hacerlo en la segunda fecha, inaugurando una obra y habiendo ganado un partido”.

Así, tras el anuncio público, la Comisión Directiva del Cruzado comenzó a planificar la transición y entrega de mando. “Todavía faltan algunos meses y ya estamos trabajando con la comisión para encontrar a la persona que pueda liderar y cuidar este proyecto que ya lleva mucho tiempo”, contó el presidente. Además, adelantó que habrá lista oficialista, independientemente de que está abierta la puerta para cualquier agrupación que quiera competir.

No es un desafío para cualquiera. Maipú ha crecido a pasos agigantados, y está en un presente de ensueño, como ponderó el mandamás: “El crecimiento que ha tenido el club, pocos lo han tenido. No solo en Mendoza, sino en la Argentina. Pensar de dónde venimos y en dónde estamos hoy… No hablo solamente a nivel categoría, sino a lo que es la institución en sí, su infraestructura y demás”.

Los temibles números para competir en la Primera Nacional:

Deportivo Maipú festejó en cinco ocasiones ante Temperley Deportivo Maipú fue una máquina imparable para Temperley Prensa CDM

El crecimiento futbolístico e institucional del Deportivo Maipú ha sido estupendo, y lo posicionó como uno de los clubes más fuertes del ámbito local. Pero ese salto de calidad es difícil de sostener, en un contexto donde el fútbol argentino se presenta deficitario para cualquier institución del ascenso.

Allí aparece el principal desafío del club en el presente. Solventar una categoría que exige un presupuesto cercano a los 200 millones de pesos mensuales. “Maipú se quedó sin sponsors. Tenemos uno solo que nos da el 1% del presupuesto. La parte estatal está mala, sin el gobierno provincial ni el municipio de Maipú. Siempre han acompañado y estamos muy agradecidos, pero hoy están pasando un momento difícil”, detalló con preocupación Sperdutti.

La forma que encontró el club para conseguir los fondos que necesita para competir es simple, pero complicada de replicar año a año: “Dependemos del apoyo de los socios (necesitamos 5000, y hoy tenemos 1.500) y el que da AFA a través de la televisación. Realmente es muy difícil competir de esa manera. Tenemos que vender dos o tres jugadores por mercado de pase para auto sustentarnos, porque no tenemos ayuda de nadie, ni estatal, ni privada”.

Así cerró la entrevista el presidente Botellero, con la mezcla de sensaciones entre el enorme orgullo de competir en lo más alto del ascenso nacional, y el estrés que produce sostener ese puesto de privilegio. La última frase es un pedido al hincha, el único que siempre está. “Invitar a que se hagan socios, porque son los únicos que pueden colaborar y que van a estar siempre. Lo demás es pasajero. El gobierno o el aporte privado puede estar un año o dos, pero el hincha tiene que estar siempre”, culminó.