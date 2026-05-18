Luz verde judicial para Chiqui Tapia: podrá viajar al Mundial 2026 bajo fianza millonaria

El juez en lo penal económico, Diego Amarante, concedió este lunes la autorización a Claudio “Chiqui” Tapia para salir del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026, con el Mundial 2026 como principal destino .

La medida le permite al dirigente cumplir con una agenda que combina compromisos institucionales de la Conmebol y la AFA , incluyendo escalas en Hungría, Estados Unidos, México y Canadá .

El itinerario del titular de la AFA comenzará en Budapest , donde asistirá a la final de la UEFA Champions League el 30 de mayo. Posteriormente, se trasladará a Estados Unidos para presenciar los encuentros amistosos de la Selección Argentina frente a Honduras e Islandia , programados para el 6 y 9 de junio respectivamente.

Finalmente, entre el 10 de junio y el 19 de julio, participará en las actividades oficiales y protocolares de la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

Para acceder a este permiso, la Justicia le impuso a Tapia una fianza de 30 millones de pesos con el fin de garantizar su sujeción al proceso judicial en curso.

El magistrado consideró que el dirigente ha cumplido correctamente con las condiciones impuestas en viajes anteriores y destacó que, durante el periodo solicitado, no existen actos procesales que requieran su presencia física en el país.

Contexto de la causa

Cabe recordar que Tapia se encuentra procesado desde marzo de este año, sin prisión preventiva pero con prohibición de salida del país, por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. La investigación apunta a una deuda estimada en 19.300 millones de pesos por aportes retenidos y no abonados en término.

Además del presidente de la AFA, la causa involucra a otros directivos como el tesorero Pablo Toviggino, Cristian Malaspina, Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Lorenzo.

Tanto Tapia como la AFA, en su carácter de persona jurídica, enfrentan un embargo de 350 millones de pesos. Al regresar al país, el dirigente tendrá un plazo de 48 horas para informar su retorno ante el tribunal, bajo advertencia de que cualquier desvío de las condiciones establecidas será considerado una violación directa a sus compromisos judiciales.