Coparticipación, regalías y consumo: los factores de la caída de la recaudación en Mendoza

El gobierno de Alfredo Cornejo dio a conocer la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre de 2026, un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Víctor Fayad .

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El reporte oficial expuso una caída real de los ingresos provinciales en un contexto de desaceleración económica y menor recaudación nacional, aunque destacó que la Provincia logró mantener resultado corriente y operativo positivo durante los primeros tres meses del año.

Según el documento, entre enero y marzo de 2026 los recursos corrientes de Mendoza registraron una disminución real del 7,3% en comparación con el mismo período del año anterior, una variación calculada descontando el efecto de la inflación. El informe oficial atribuyó este escenario tanto a la baja de los ingresos provinciales como de los recursos enviados por la Nación.

En relación con los recursos de origen provincial, la caída fue del 6,4% real interanual . El documento elaborado por Hacienda indicó que los rubros más afectados fueron el impuesto automotor, las regalías, el impuesto de sellos y otros ingresos no tributarios.

A su vez, el reporte señaló que el impuesto a los Ingresos Brutos logró mantenerse prácticamente estable en términos reales, mientras que el impuesto inmobiliario mostró un leve crecimiento del 1,8% respecto al primer trimestre de 2025.

El informe también reflejó el impacto de la caída de los recursos nacionales sobre las cuentas provinciales. Los fondos de origen nacional registraron una baja real del 8,1%, impulsada principalmente por una disminución de la coparticipación federal y del financiamiento educativo. Ambos conceptos acumularon un retroceso del 10,6% interanual durante el período analizado.

Desde el Ministerio de Hacienda explicaron que esta evolución estuvo asociada a una menor recaudación de impuestos nacionales vinculados al consumo y al nivel de actividad económica, especialmente el IVA y el impuesto a las Ganancias.

La variación del gasto público

En cuanto al comportamiento del gasto público, el reporte oficial indicó que los gastos totales de la Provincia se mantuvieron prácticamente estables en términos reales, con una variación interanual de -0,2%. Dentro de esa estructura, el gasto en personal mostró un incremento del 2,3% por encima de la inflación.

Uno de los puntos destacados del informe fue la evolución de la inversión en trabajos públicos. Según el documento, la obra pública registró una suba real del 58,2% respecto al mismo período de 2025.

En paralelo, para la partida de gastos prevista para 2026, la gestión de Cornejo destinó el 14,5% del presupuesto provincial a infraestructura y obras públicas. Sin embargo, gran parte de esa inversión, equivalente al 11% del presupuesto total, será financiada mediante recursos provenientes del Fondo de Resarcimiento.

Superávit y equilibrio fiscal

Pese a la caída de ingresos y al contexto fiscal planteado en el informe, Mendoza cerró el primer trimestre con un resultado corriente positivo de $168.656 millones, equivalente al 14,3% de los ingresos corrientes. Además, el resultado operativo alcanzó los $102.922 millones, cifra que representó el 8,7% de los ingresos totales de la Provincia.

El documento difundido por Hacienda sostuvo que estos resultados permiten “continuar sosteniendo el equilibrio de las cuentas públicas” y remarcaron la capacidad de la Provincia para financiar inversión pública con recursos propios en un escenario económico y fiscal considerado más exigente.