Mendoza a distancia de las crisis libertarias

Karina Milei es, cómo dudarlo ya, la que ejerce la voz de mando en el gobierno y entre la dirigencia libertaria. Más aún en ausencia de su hermano, el presidente, y del jefe de Gabinete en conflicto.

Así lo demostró en el importante encuentro minero de San Juan , encabezando una amplia comitiva de ministros, legisladores y asesores, entre los que contó con los muy confiables Martín y “Lule” Menem. Aunque debe reconocerse que el don de conducción ya lo viene demostrando desde la asunción misma del gobierno de La Libertad Avanza. Y en el tema minero se ha encargado de informarse; no se debe olvidar su presencia en otros eventos, incluyendo el llevado a cabo en Canadá en marzo de 2025, en el que también estuvo presente el gobernador Cornejo.

En su paso por San Juan bendijo la constitución de la Mesa Federal Minera, compuesta mayoritariamente por provincias afines del oeste andino y por otras, como Santa Fe y Córdoba, que por su poderío industrial aportan proveedores para el sector minero. Una interesante amalgama para que la promocionada actividad no quede aislada y acorralada contra la cordillera.

El encuentro de San Juan fue de enorme valoración por parte de funcionarios y empresarios. Además del lanzamiento de la Mesa Federal Minera, y más allá de lo que no se escuchó durante las reuniones a puertas cerradas, es muy claro el alineamiento de las provincias con orientación minera con la Nación. Y que Mendoza tiene una especial expectativa por su decisión de encarar dicha industria a paso firme.

Por ello el gobernador Cornejo destacó, al hablar, que el actual gobierno nacional “ha tenido una clara vocación política” para desarrollar la minería . Y que “eso ha sido clave” para poder avanzar en ese menester desde las provincias.

Y con respecto a la recientemente reformada Ley de Glaciares, que sigue generando polémica, la ministra mendocina de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, anticipó que próximamente el gobierno provincial enviará a debate legislativo su propia ley, siguiendo la recomendación de la Nación, que sugiere confrontar con legislaciones provinciales que limiten la actividad extractiva. Tiene el oficialismo local el número de votos para conseguir ese paso, pero igualmente se enfrentará, con seguridad, a otro áspero debate encarado por los que resisten a la minería como ha sido planteada.

De todos modos, queda en claro que superada la instancia de la conflictiva ley 7.722, el gobierno mendocino pasa a disputar fuerzas bajo el amparo de la modificada ley nacional de Glaciares, para la cual la opinión desde Mendoza tuvo peso en su confección.

Adelanto y desahogo

Siempre en línea con el gobierno nacional, otro paso destacado fue la oficialización de la firma del acuerdo de financiamiento con la Nación. El destino, como ya se anunció, es fortalecer la administración de los recursos provinciales en general y adelantar inversiones. Todo en un contexto de fuerte caída de la recaudación tributaria, mal que aqueja a las provincias y que se traslada a los municipios. Y del que la Nación no está al margen, razón por la cual el reparto coparticipable se debilita.

No se trata de nada que llegue del cielo. Forma parte de un anticipo financiero de coparticipación de hasta 325.000 millones de pesos a desembolsar en tres partes hasta agosto. Se financia con una tasa fija nominal anual del 15%. Este financiamiento es lo beneficioso porque se ubica nítidamente por debajo de las tasas referenciales del mercado, incluyendo al Banco de la Nación, agente financiero de la Provincia hasta 2027.

En el caso puntal de Mendoza, para el gobierno nacional es una instancia prácticamente obligada; en primer lugar. porque Cornejo, pese al irrestricto alineamiento existente, no pierde oportunidad para reclamar un replanteo de la coparticipación en cada foro o debate sobre asuntos que tienen que ver con la economía. Y porque también el centro de poder libertario debe mantener firme a aquellos aliados políticos que, como el gobernador mendocino, aseguran fidelidad al modelo nacional y que difícilmente opten por desmontar la exitosa alianza electoral sellada. Alianza que, según Cornejo, en realidad no es electoral, sino que hace a la gestión hasta el próximo llamado a las urnas, en octubre de 2027. Los vaivenes partidarios dirán.

De conflictos no se habla

En cuanto al caso de Manuel Adorni hay silencio absoluto a nivel oficial en Mendoza. Una decisión prudente, especialmente porque el conflicto provocado por el patrimonio del jefe de Gabinete se encuentra ahora generando detonaciones hacia adentro del gobierno que integra y es más que sensato que los socios políticos no se vinculen. Debe recordarse que hubo una situación similar reciente en Mendoza por una denuncia contra Marcelo D’Agostino, que dejó su cargo en el Gobierno sin generar revuelo y se sometió a la justicia.

Sí hubo algunas opiniones aisladas de dirigentes locales no pertenecientes al cornejismo, como la del intendente capitalino Ulpiano Suárez, y de dirigentes y jefes departamentales del justicialismo, éstos en una lógica línea opositora nacional que tiene como epicentro el Congreso de la Nación.

Es evidente que la pelea interna libertaria generada en la semana favorece y acompaña las apetencias de la oposición peronista, motivada con lograr un número suficiente de bancas a favor de la interpelación de Adorni que no han logrado aún.

Volviendo al plano local, se puede concluir considerando que en medio de la turbulencia por la que transita el gobierno nacional, la administración mendocina logró sumar en cuanto a acuerdos estratégicos (minería) y sellar recursos financieros (adelanto coparticipable).

Y con un panorama complicado para la población en general, Cornejo plantea un escenario de consolidación política y estratégica con el oficialismo nacional.

* El autor es periodista. [email protected]