Entre fin de ciclo o sucesión cornejista

No se esperaban sorpresas en el plano político en el discurso del viernes . El gobernador Cornejo ya había anticipado luego de las últimas elecciones que imaginaba un 2027 con el mismo nivel de unidad con el oficialismo nacional libertario. Y este mensaje formó parte de dicho anhelo.

Lo suyo sigue basándose en el apoyo a las reformas macro que deben abrir la puerta al crecimiento. Y en el plano local, la confirmación de un programa de gobierno que tiene como sustentación “un Estado que protege y que a la vez debe ser también simplificador”.

La mirada sobre la función del Estado es la diferencia que siempre distingue a Cornejo con respecto al presidente Milei, confeso enemigo de lo que ha llegado a definir como “una asociación criminal violenta”, hasta definiéndose como “el topo” que busca destruirlo desde adentro.

Y no deja de enfatizar el Gobernador que desde hace una década su coalición de gobierno sostiene el equilibrio fiscal que recién implementó a nivel nacional la actual administración libertaria.

Más allá de esos aspectos puntuales, lo demás continúa en línea con la Casa Rosada . El alineamiento inamovible del Gobernador con el gobierno nacional ya se había producido, una vez más, durante la semana durante su participación en la convención anual de economía, inversiones y finanzas Expo EFI. Allí Cornejo no sólo dijo que no se debía cambiar el rumbo económico del gobierno nacional, sino que vaticinó que “volver atrás sería un suicidio”.

Al respecto, agregó una mirada bastante coherente con la realidad cuando expresó que “la sociedad está dando una señal de paciencia y tolerancia. No es un dato menor que con la caída del consumo y del empleo, el oficialismo haya ganado en octubre. Eso marca una expectativa de que este proceso se consolida”. Aunque no dejó de reiterar reclamos en su rol de gobernante provincial, como “avanzar en una reforma fiscal integral”, entre otros aspectos, lo suyo mantuvo el alineamiento conocido.

Por eso su discurso en la Legislatura comenzó en la misma dirección y sirvió para ratificar aquel posicionamiento y la seguridad de continuar acompañando en todo lo relacionado con las reformas macroeconómicas, señalando que “el esfuerzo de la gente no puede ser una variable de ajuste más sino el punto de partida para las variables que se tomen”. Y reiteró la postura en los tramos finales: “Si prospera el paradigma que lidera el presidente Milei, Mendoza también va a prosperar. La continuidad es la clave”.

De todos modos, siempre hay una puerta entreabierta. Este planteo que contempla la asfixia económica que soporta mucha gente en la Argentina pareciera no dejar de constituir una suerte de salida de emergencia, si en algún momento la adversidad golpea a la estructura del oficialismo obligando al distanciamiento político.

Por otra parte, es evidente que Alfredo Cornejo traza una continuidad de tres gestiones, incluyendo la intermedia de Rodolfo Suárez, de modo de evitar que el actual mandato sea considerado como una segunda parte de su primera gobernación. Las diferencias que seguramente tuvo con quien lo antecedió permanecerán puertas adentro.

Es, probablemente, el temor a un fin de ciclo que de ningún modo pretende que sea tal si, como se propone, consigue que quien se encabece la fórmula provincial el año próximo sea un dirigente de su preferencia o de su entorno.

No obstante, el titular del Ejecutivo no negó un eventual recambio cuando se refirió a los proyectos en marcha que dejará su administración. “Lo que hoy propongo trasciende un período de gobierno”, afirmó en los tramos finales del mensaje. Una obviedad en virtud de la magnitud de algunos de los emprendimientos en marcha o en vías de ejecución, pero con la clara intención de que su iniciativa sea recordada o reconocida.

Del mismo modo, fue contundente al destacar que en los últimos años se produjo la recuperación de casi dos décadas de escasa inversión en obras en la provincia, otro de los aspectos de gestión en los que se confronta con la Nación y que Mendoza solucionó en parte haciéndose cargo, mediante recupero, de mejoras en caminos, fundamentalmente.

En la abundante evaluación de la gestión el Gobernador puso mucho énfasis en lo ejecutado en materia educativa, un área coincidentemente a cargo de quien más es mencionado entre sus colaboradores como postulante a la candidatura por la sucesión, el ministro Tadeo García Zalazar.

La “nueva” Legislatura

Queda claro que al dejar inaugurado un nuevo año legislativo, también el gobernador Cornejo comenzó a recorrer la segunda parte de su gobierno con una clarísima mayoría y una composición opositora debilitada como pocas veces se vio.

No obstante, probablemente una de las premisas entre los estrategas parlamentarios cornejistas a partir de ahora sea coincidir con los sectores que formaron la alianza oficialista sin estar dentro del espacio que lidera directamente el Gobernador. Esto significa que deberá el oficialismo legislativo tener la menor cantidad posible de diferencias con libertarios y con los radicales alineados con Luis Petri para evitar sobresaltos.

La sucesión puede llegar a generar el mayor dilema si el espacio del presidente Milei pretendiese, como muchos suponen, incursionar con candidatos propios a gobernador en la mayor cantidad posible de distritos. Asunto difícil disentir con gobernadores de otro signo, pero aliados al fin.

Queda mucho por recorrer aún, pero por parte del Gobernador sin dejar de resaltar lo realizado desde diciembre de 2015. Como ya se dijo, el intento de retirar la idea de que se transita un final de ciclo político y también aquello de que nunca segundas partes fueron buenas.

* El autor es periodista. [email protected]