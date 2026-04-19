Apoyo reiterado y el enigma del candidato

Una nueva cita de carácter empresarial fue el escenario para que el gobernador Alfredo Cornejo reiterara su apoyo a las medidas económicas principales del plan de gobierno del presidente Milei , garantizando el respaldo que brindó y sigue propiciando bajo su tutela el radicalismo mendocino en el Congreso de la Nación. Aunque tampoco faltó su pedido, también reiterado, para que se legisle de manera que las provincias, incluyendo obviamente a Mendoza, reciban una coparticipación acorde con lo que producen.

En el foro de la Cámara de Empresas Estadounidenses en Argentina, Cornejo insistió con una suerte de prédica que reitera en cuanto ciclo propicio para ello participa: “No hay que cambiar el rumbo nacional de la macroeconomía. Es imprescindible que continúe de esta manera”.

Por ello definió como “un gran avance la modernización laboral, la inocencia fiscal y otras leyes que hemos apoyado”, haciendo referencia al respaldo que el radicalismo mendocino le otorga a los cambios estructurales del actual gobierno nacional desde que arrancó.

No obstante, y como en su citada insistencia por una mejor coparticipación, reiteró sus pedidos con relación a lo que se puede definir como la otra mitad de la política económica, la que está más cercana al quehacer de las provincias y a su vez la que impacta en la administración doméstica, en el bolsillo de la gente, que se mantiene afectada en un contexto bastante recesivo, de escasez de recursos, algo que la Nación admite y promete solucionar en algún momento, según los dichos del propio presidente Milei últimamente, a través de redes sociales y en el cierre del encuentro en el que hablaron Cornejo y otros gobernadores que se mantienen en la sintonía de la Nación.

En esa línea Cornejo se expresó por la necesidad de una reforma fiscal más profunda, que simplifique impuestos y elimine los que resultan distorsivos. Y, como ya indicamos, no dejó de lado su más enérgica y constante prédica por una reformulación de la distribución de la recaudación de impuestos , cuenta pendiente a nivel nacional que el Gobernador recuerda en cuanta oportunidad tiene.

De la economía a la política

Mientras tanto, en el escenario local sorprendió la versión de un acuerdo electoral con el mileísmo para que el próximo candidato a gobernador de Mendoza provenga de las filas del radicalismo cornejista.

A pesar de todas las conjeturas, por afuera de Cambia Mendoza pocos están seguros de que las mismas, adjudicadas al oficialismo provincial, resulten del todo certeras. En el ida y vuelta de la política generalmente se produce alguna desconfianza en casos como el que nos ocupa. Por lo menos sería lo que están pensando en el sector que lidera Luis Petri, referente libertario que, sin embargo, cuando formalizó su sumatoria a las huestes de los Milei dejó a sus seguidores locales afiliados al radicalismo, sello con el que comenzarán a identificarse públicamente desde mayo quienes resultaron electos legisladores provinciales “petristas” en octubre.

Además, encuestadores locales coinciden en que Petri es actualmente, y desde hace bastante tiempo, el dirigente político que mejor mide en la provincia. Imagen que, también dicen, se podría trasladar a lo electoral. Lo sigue a prudente distancia el intendente capitalino Ulpiano Suárez. Del equipo ministerial del Gobernador hay anotados, pero aún lejanos en la estimación ciudadana. Por eso a muchos les cuesta asimilar la concreción de un acuerdo a favor del cornejismo con tanta antelación, más allá de que Cornejo en su momento, poco después de las legislativas, dijo sin dudar que imaginaba un 2027 siempre en sintonía con La Libertad Avanza.

Por otra parte, ¿se tratará del camino elegido para forzar una negociación futura, cuando se tenga que definir realmente hacia las elecciones de 2027? No habría que descartar esa posibilidad, por lo menos por parte de algunos dirigentes que coinciden en que falta aún mucho tiempo para preparar las campañas electorales.

Se agregarán conjeturas si, como señalaron las versiones recientes, los estrategas nacionales libertarios ya decidieron volver a confiar en sus aliados provinciales para, por añadidura, respaldar el proyecto reeleccionista de Javier Milei, hoy un poco opacado en virtud del difícil transitar diario de la gente y de los casos incómodos que afectan a la estructura gubernamental, empezando por Adorni.

Confiar en la tracción de gobernadores aliados no sería una mala estrategia para la Casa Rosada. De todos modos, no recaería en La Libertad Avanza la autoría de esa variante, de algún modo histórica en el entrevero político y electoral argentino.

Se advierte, por otro lado, que subsiste un problema económico a nivel nacional que el gobierno no logra corregir. Y que la creciente inflación sigue descolocando a las autoridades, incluyendo ya al presidente de la Nación, que a modo de reacción extrema tuvo que aparecer públicamente dos veces en los días recientes para pedir paciencia a la ciudadanía y admitir a la vez que el número inflacionario de marzo conocido le generó repugnancia.

Lo que a priori se presentaba como un año de transición en el que el gobierno nacional esperaba, en base al empuje logrado en las elecciones pasadas, sólo dedicarse a la aprobación de más leyes reformadoras en el Congreso, parece haberse transformado en un laberinto que requiere de mucho ingenio para encontrar la vía de escape.

En ese escenario una figura estratega de la política, como Cornejo, puede, cómo no, haber anticipado los tiempos preelectorales, incluso para tomar los recaudos necesarios para que alguna de sus apuestas pueda repuntar en la consideración pública.

Si cae el sistema de las PASO por injerencia nacional el recurso de las elecciones internas partidarias podría volver a tener injerencia. Como un partido de fútbol a definir con alargue y eventuales penales.

* El autor es periodista. [email protected]