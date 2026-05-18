La denuncia que hizo Luis Petri por un caso de presuntas irregularidades en compras de aviones militares

El diputado nacional de La Libertad Avanza Luis Petri aseguró este lunes que denunció ante la Justicia Federal las presuntas irregularidades en la compra de aeronaves para la Fuerza Aérea Argentina , a raíz de sobre supuestos sobreprecios y direccionamiento en licitaciones realizadas durante 2025.

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La decisión del exministro de Defensa de la Nación se da luego de se publicara una investigación periodística del diario Clarín. A través de una publicación en su cuenta de X, Petri dio a conocer la denuncia.

“Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy. Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa”, expresó el actual legislador nacional.

El dirigente mendocino agregó además que tomó intervención luego de acceder a la investigación periodística y que decidió avanzar con una presentación judicial para que se investigaran los hechos mencionados.

Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy. Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa.…

La denuncia y la investigación

La investigación del periodista Federico Teijero detalla una serie de presuntas irregularidades en la licitación pública internacional para la compra de una aeronave Embraer ERJ-140LR destinada a la Fuerza Aérea.

Según la publicación, el proceso se inició el 6 de mayo de 2025 y avanzó en tiempos inusualmente rápidos. El presupuesto asignado habría sido de 3,9 millones de dólares, apenas por debajo del límite que obligaba a requerir autorización del Ministerio de Defensa, cartera que en ese momento encabezaba Petri.

La nota señala además que las especificaciones técnicas de la licitación habrían sido confeccionadas de manera tal que solo determinados modelos pudieran cumplir con los requisitos establecidos. Entre ellos, el Embraer ERJ-140LR finalmente adquirido a la empresa Regional One Inc.

Las observaciones sobre la compra

También se menciona que otras compañías interesadas solicitaron prórrogas para presentar ofertas debido a la complejidad técnica del proceso, aunque la Fuerza Aérea rechazó esos pedidos. Finalmente, solo dos empresas participaron de la compulsa.

De acuerdo con la investigación, la aeronave adjudicada fue adquirida por 4.085.000 dólares pese a que presentaba observaciones técnicas detectadas durante una inspección realizada en Estados Unidos. Entre ellas, se mencionaron faltantes de equipamiento, desgaste excesivo y posibles fallas mecánicas.

La publicación agrega que una aeronave de características similares habría sido ofrecida meses después en el mercado internacional por aproximadamente 2,3 millones de dólares, lo que dio lugar a sospechas de sobreprecio.

Los nombres mencionados en la nota

La nota de Clarín también vincula la operación con anteriores compras de aeronaves realizadas por la Fuerza Aérea entre 2021 y 2023, incluyendo Boeing y Saab adquiridos a la misma firma proveedora.

Entre los funcionarios y oficiales mencionados en la investigación aparecen el brigadier Francisco Edgardo Leguiza, el brigadier Xavier Julián Isaac y otros integrantes de la estructura administrativa y técnica de la Fuerza Aérea que habrían intervenido en el proceso licitatorio.