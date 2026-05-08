8 de mayo de 2026 - 16:11

ARCA denunció a Tapia y Toviggino por integrar una "asociación ilícita fiscal" y evadir $300 millones

El organismo recaudador amplió la acusación contra la cúpula de AFA por el uso sistemático de facturas apócrifas.

ARCA denunció a Tapia y Toviggino por integrar una asociación ilícita fiscal

ARCA denunció a Tapia y Toviggino por integrar una "asociación ilícita fiscal"

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una ampliación de denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), acusando formalmente a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, de integrar una presunta “asociación ilícita fiscal”. Según la presentación, la organización habría utilizado facturación apócrifa para evadir $289 millones.

Leé además

ARCA informó otra caída en la recaudación: ya suma nueve meses seguidos.

La recaudación tributaria cayó por noveno mes consecutivo y quedó por debajo de la inflación
Investigan a Pablo Toviggino por declarar bajos ingresos en Arca y no pagar impuesto a las Ganancias en 2024

Investigan a Pablo Toviggino por declarar bajos ingresos y no pagar impuesto a las Ganancias en 2024

Según la presentación realizada ante el juez federal Diego Amarante, la organización habría utilizado de manera sistemática facturación apócrifa para ocultar el destino final de fondos y evadir impuestos por un monto total de $289.336.519,66.

ARCA amplió la denuncia contra la cúpula de la AFA

La investigación, que abarca operaciones realizadas entre los años 2023 y 2025, sostiene que la AFA desplegó un ardid para encubrir a los verdaderos destinatarios del dinero a través de una red de empresas sin capacidad económica, financiera ni operativa.

El organismo detectó que muchas de estas sociedades, calificadas como "no confiables", carecían de empleados, maquinaria o domicilios reales, funcionando meramente como usinas de facturación para simular servicios u obras.

Un punto central de la maniobra era la "ruptura de la cadena de pagos" mediante el uso masivo de cheques. ARCA informó que el 77,11% de los pagos investigados se efectuó mediante este instrumento financiero, que circulaba a través de múltiples endosos sucesivos para dificultar la trazabilidad de los fondos.

En algunos casos, cheques emitidos originalmente para supuestas construcciones terminaron siendo utilizados para la compra de hacienda o carne vacuna, vinculando a empresas ajenas al objeto comercial original de la transacción.

Esta nueva acusación se incorpora al expediente donde el juez Amarante ya investigaba a la AFA por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por una cifra cercana a los 19.000 millones de pesos.

En el escrito también aparecen mencionados otros dirigentes como el secretario Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.

Finalmente, ARCA solicitó que Tapia y Toviggino sean convocados a declaración indagatoria, argumentando que no se trató de hechos aislados sino de una estructura organizada y estable destinada a cometer delitos tributarios de manera sistemática.

El ente recaudador sostiene que el esquema permitió generar efectos fiscales indebidos y desdibujar completamente el origen de las operaciones económicas de la entidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta semana se realizó en San Juan la Expo San Juan Minera y un peronista mendocino visitó la provincia.

Alto dirigente del peronismo mendocino pasó por San Juan en medio de la feria minera

Por Juan Carlos Albornoz
Bullrich justificó el reclamo que le hizo a Adorni por su declaración jurada: Siempre fui un poquito rebelde.

Bullrich justificó el reclamo que le hizo a Adorni por su declaración jurada: "Siempre fui un poquito rebelde"

Por Redacción Política
El exsubsecretario de Justicia, Marcelo DAgostino, está imputado por coacciones en contexto de violencia de género

Ahora la defensa de Marcelo D'Agostino denuncia a la expareja por presunta extorsión

Por Redacción Política
Manuel Adorni en conferencia de prensa 

En vivo: blindado por anuncios de los ministros, Manuel Adorni brinda una conferencia de prensa

Por Redacción Política