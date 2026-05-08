ARCA denunció a Tapia y Toviggino por integrar una "asociación ilícita fiscal" y evadir $300 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una ampliación de denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), acusando formalmente a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, de integrar una presunta “asociación ilícita fiscal”. Según la presentación, la organización habría utilizado facturación apócrifa para evadir $289 millones.
Según la presentación realizada ante el juez federal Diego Amarante, la organización habría utilizado de manera sistemática facturación apócrifa para ocultar el destino final de fondos y evadir impuestos por un monto total de $289.336.519,66.
ARCA amplió la denuncia contra la cúpula de la AFA
La investigación, que abarca operaciones realizadas entre los años 2023 y 2025, sostiene que la AFA desplegó un ardid para encubrir a los verdaderos destinatarios del dinero a través de una red de empresas sin capacidad económica, financiera ni operativa.
El organismo detectó que muchas de estas sociedades, calificadas como "no confiables", carecían de empleados, maquinaria o domicilios reales, funcionando meramente como usinas de facturación para simular servicios u obras.
Un punto central de la maniobra era la "ruptura de la cadena de pagos" mediante el uso masivo de cheques. ARCA informó que el 77,11% de los pagos investigados se efectuó mediante este instrumento financiero, que circulaba a través de múltiples endosos sucesivos para dificultar la trazabilidad de los fondos.
En algunos casos, cheques emitidos originalmente para supuestas construcciones terminaron siendo utilizados para la compra de hacienda o carne vacuna, vinculando a empresas ajenas al objeto comercial original de la transacción.
Esta nueva acusación se incorpora al expediente donde el juez Amarante ya investigaba a la AFA por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por una cifra cercana a los 19.000 millones de pesos.
En el escrito también aparecen mencionados otros dirigentes como el secretario Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.
Finalmente, ARCA solicitó que Tapia y Toviggino sean convocados a declaración indagatoria, argumentando que no se trató de hechos aislados sino de una estructura organizada y estable destinada a cometer delitos tributarios de manera sistemática.
El ente recaudador sostiene que el esquema permitió generar efectos fiscales indebidos y desdibujar completamente el origen de las operaciones económicas de la entidad.