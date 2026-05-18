La UCA Mendoza reunirá a especialistas para debatir sobre gestión pública local

La sede Mendoza de la Universidad Católica Argentina ( UCA ) será escenario de una nueva Jornada de Desarrollo Local, un encuentro que pondrá el foco en los desafíos actuales de la gestión pública municipal y en la necesidad de construir alianzas entre el sector público, la academia y las organizaciones especializadas.

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Bajo el lema “Nuevas alianzas para una gestión pública más eficiente, profesional y cercana”, la actividad se realizará este martes 19 de mayo, desde las 16, en la sede ubicada en Uruguay 750 de Godoy Cruz. La propuesta contará con modalidad presencial y transmisión virtual, con inscripción gratuita.

La iniciativa es organizada por la Escuela de Política y Gobierno de la UCA Buenos Aires, junto con UCA Mendoza, CIPPEC y la consultora NUTCO. El objetivo será generar un espacio de reflexión e intercambio sobre herramientas concretas para mejorar la gestión institucional en los gobiernos locales.

La apertura estará a cargo de Rodrigo Aybar, actual intendente de Tres de Febrero y director del Programa Ejecutivo Gestión, Liderazgo y Desarrollo Local de la UCA Buenos Aires. El dirigente participará de manera virtual y expondrá sobre experiencias vinculadas a modernización estatal y gestión territorial.

El programa incluirá además un panel sobre gestión estratégica del capital humano, organizado por NUTCO y encabezado por Enrique Fernández Delgado , especialista en modernización de administraciones públicas y director de Nuevos Tiempos Consultores. Según se informó, el consultor ha trabajado en más de 600 proyectos vinculados con organización interna y empleo público en gobiernos locales y autonómicos de España y América Latina.

Otro de los ejes de la jornada será el análisis de los determinantes sociales y urbanos de la vacancia estructural en ciudades argentinas. El panel estará coordinado por Nicolás Ferme, integrante del Programa de Estado y Gobierno de CIPPEC y especialista en políticas urbanas y desarrollo territorial.

El cierre estará a cargo de Lourdes Puente, quien también participará de manera virtual.

Desde la organización señalaron que el encuentro apunta a fortalecer el intercambio de experiencias entre referentes políticos, académicos y técnicos, en un contexto donde los municipios enfrentan crecientes demandas de profesionalización, eficiencia y cercanía con los ciudadanos.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través del formulario oficial: https://forms.cloud.microsoft/r/zCni2PQ9De