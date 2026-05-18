La UCA Mendoza reunirá a especialistas para debatir sobre gestión pública local

La sede Mendoza de la Universidad Católica Argentina (UCA) será escenario de una nueva Jornada de Desarrollo Local, un encuentro que pondrá el foco en los desafíos actuales de la gestión pública municipal y en la necesidad de construir alianzas entre el sector público, la academia y las organizaciones especializadas.
Bajo el lema “Nuevas alianzas para una gestión pública más eficiente, profesional y cercana”, la actividad se realizará este martes 19 de mayo, desde las 16, en la sede ubicada en Uruguay 750 de Godoy Cruz. La propuesta contará con modalidad presencial y transmisión virtual, con inscripción gratuita.
La iniciativa es organizada por la Escuela de Política y Gobierno de la UCA Buenos Aires, junto con UCA Mendoza, CIPPEC y la consultora NUTCO. El objetivo será generar un espacio de reflexión e intercambio sobre herramientas concretas para mejorar la gestión institucional en los gobiernos locales.
La apertura estará a cargo de Rodrigo Aybar, actual intendente de Tres de Febrero y director del Programa Ejecutivo Gestión, Liderazgo y Desarrollo Local de la UCA Buenos Aires. El dirigente participará de manera virtual y expondrá sobre experiencias vinculadas a modernización estatal y gestión territorial.
El programa incluirá además un panel sobre gestión estratégica del capital humano, organizado por NUTCO y encabezado por Enrique Fernández Delgado, especialista en modernización de administraciones públicas y director de Nuevos Tiempos Consultores. Según se informó, el consultor ha trabajado en más de 600 proyectos vinculados con organización interna y empleo público en gobiernos locales y autonómicos de España y América Latina.
Otro de los ejes de la jornada será el análisis de los determinantes sociales y urbanos de la vacancia estructural en ciudades argentinas. El panel estará coordinado por Nicolás Ferme, integrante del Programa de Estado y Gobierno de CIPPEC y especialista en políticas urbanas y desarrollo territorial.
El cierre estará a cargo de Lourdes Puente, quien también participará de manera virtual.
Desde la organización señalaron que el encuentro apunta a fortalecer el intercambio de experiencias entre referentes políticos, académicos y técnicos, en un contexto donde los municipios enfrentan crecientes demandas de profesionalización, eficiencia y cercanía con los ciudadanos.
Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través del formulario oficial: https://forms.cloud.microsoft/r/zCni2PQ9De