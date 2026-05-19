Rescataron en Ezeiza cientos de peces y especies marinas traficadas desde Kenia: "Al límite de supervivencia"

Un operativo conjunto encabezado por la Dirección General de Aduanas , junto a organismos ambientales y la Fundación Temaiken , permitió decomisar en el aeropuerto internacional de Ezeiza un cargamento con más de 700 animales marinos . Las especies habían llegado desde Kenia en condiciones extremas tras permanecer más de cinco días encerrados en bolsas y cajas .

Renunció el coordinador del Paso Cristo Redentor con fuertes críticas: "Hay mucha soberbia y pedantería"

El envío, que tenía fines comerciales, incluía peces e invertebrados de más de 100 especies diferentes . Muchos ejemplares llegaron muertos y otros presentaban un delicado estado de salud debido al prolongado traslado.

El operativo se realizó el lunes en la Terminal de Cargas del aeropuerto de Ezeiza, luego de que personal aduanero detectara irregularidades en un cargamento procedente del este de África. La División Control y Fiscalización Simultánea descubrió que el envío contenía 721 ejemplares marinos que llevaban aproximadamente 120 horas encerrados desde su salida de Kenia.

Según detallaron las autoridades, había 355 peces y 366 invertebrados marinos pertenecientes a 102 especies distintas , entre ellas peces globo, peces león, peces mariposa, pulpos, cangrejos y estrellas de mar.

Todos los animales estaban distribuidos en 33 bultos con un peso total de 538 kilos.

Aduana incautó un envío de 33 bultos con más de 350 peces y 350 invertebrados marinos con fines comerciales Aduana incautó un envío de 33 bultos con más de 350 peces y 350 invertebrados marinos con fines comerciales. Aduana

Animales al límite de supervivencia

Desde la Fundación Temaiken explicaron que numerosos ejemplares llegaron en condiciones críticas tras permanecer durante días dentro de bolsas y cajas de traslado. “Muchos ejemplares fueron extraídos de ecosistemas de arrecifes y llegaron al límite de supervivencia”, señaló Cristian Gillet, director del área de fauna de la institución.

Además, indicó que cada organismo debió atravesar un procedimiento individual de adaptación para intentar reducir el shock provocado por el transporte internacional. “Ser sometidos a largos traslados internacionales compromete seriamente su bienestar”, explicó el especialista.

Tras el decomiso, se montó un operativo de emergencia que involucró a la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, Senasa y la Fundación Temaiken. La institución, ubicada en Escobar, preparó en pocas horas una estructura especial para recibir y estabilizar a los animales sobrevivientes.

Peces cirujano, peces globo, peces león y estrellas de mar, entre las especies encontradas Peces cirujano, peces globo, peces león y estrellas de mar, entre las especies encontradas. Fundación Temaikèn

Durante más de 28 horas, el equipo realizó procedimientos de adaptación por goteo para permitir una transición gradual a nuevas condiciones de agua y reducir el impacto fisiológico generado por los cambios bruscos de temperatura, salinidad y calidad ambiental. También se trabajó en la identificación de especies, el conteo de ejemplares y la atención clínica de los animales más comprometidos.

En ese marco, desde Temaiken advirtieron que este tipo de procedimientos no son aislados y remarcaron el crecimiento del tráfico de fauna silvestre vinculada al comercio de especies ornamentales y mascotas exóticas. Según precisaron, se trató del tercer decomiso de organismos acuáticos exóticos que recibe la fundación en menos de un año.