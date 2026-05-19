Por segunda vez en tres años, Justo José Báscolo renunció como coordinador general del Paso Internacional Cristo Redentor y administrador argentino de los complejos fronterizos de Horcones y Los Libertadores. Pero esta vez lo hizo con fuertes críticas al manejo y relevancia que se le da desde la Nación a este corredor internacional, el más importante que conecta por tierra a Argentina y Chile , tanto a nivel comercial como turístico.

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Báscolo , comandante retirado de Gendarmería Nacional , estuvo al frente de la coordinación argentina del sistema durante las presidencias de Mauricio Macri , parte de la de Alberto Fernández y la de Javier Milei , hasta que el domingo presentó su renuncia .

“ Hay mucha soberbia y pedantería, no hay liderazgo ”, disparó el hoy ex funcionario, de 64 años, al confirmar que su dimisión y aclarar que está cansado -según explicó- de que sus propuestas para modernizar y agilizar el principal paso internacional entre Argentina y Chile “no fueran siquiera escuchadas” .

Entre sus cuestionamientos, Báscolo enumeró acusaciones de improvisación, desinterés y "anuncios con bombos y platillos" que, en definitiva, no traen ningún cambio.

“He planteado en reiteradas oportunidades un modelo de gestión de fronteras inteligentes, donde el concepto sea 'origen-destino'. Que el despacho aduanero se haga en origen, en frontera sólo se constate la salida y que el control final sea en destino. ¡Imaginate la agilidad que tendría eso para un paso fronterizo como Cristo Redentor!”, resume Báscolo a Los Andes, y aclara que dicha propuesta incluye avanzar hacia un esquema completamente electrónico, con intercambio de información entre organismos de ambos países y trazabilidad digital de cargas.

Justo Bascolo 2 Renunció el coordinador del Paso Cristo Redentor con fuertes críticas: "Hay mucha soberbia y pedantería" Archivo

“Pero todavía tenemos modelos de aduanas de frontera que ya no tienen sentido”, insiste. Y, como dato de color agrega que ni siquiera se tomaron la molestia de confirmarle la recepción de la renuncia o de contestarle.

"No me interesa si la aceptan o no, yo ya la presenté y me fui", sigue.

Conflicto con la Nación y acusaciones de falta de interés

Báscolo apunta directamente contra la conducción de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, dependiente del Ministerio del Interior. Según relató, el quiebre comenzó en noviembre de 2025, cuando Diego Santilli asumió como ministro del Interior y designó a Enzo Cassia al frente del área.

“Este señor no tiene la expertise necesaria en temas de fronteras. Viene de CABA, manejaba estadísticas criminales y participó de la transición entre Policía Federal y Policía de Buenos Aires”, cuestiona.

Pero más allá del perfil técnico, lo que terminó desgastando la relación fue -según Báscolo- la forma de conducción.

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“Su gestión se centró únicamente en aspectos formales y no de fondo. Si yo hacía un comunicado de prensa y ponía la fecha primero, él corregía que la fecha fuera al final. Corregía cuestiones de escritura totalmente intrascendentes, mientras no se avanzaba en lo importante”, lanzó.

Para el ahora ex coordinador, mientras el mundo avanza hacia modelos de fronteras inteligentes, en Argentina todavía predominan sistemas burocráticos “obsoletos”.

Aduanas del siglo pasado

Uno de los ejes más duros de su crítica apunta a la falta de digitalización y modernización del sistema aduanero y logístico.

Báscolo asegura haber impulsado propuestas concretas para transformar el funcionamiento del corredor bioceánico, pero afirma que jamás fueron consideradas. En ese sentido, recordó que gran parte del comercio que atraviesa Argentina rumbo a Chile ni siquiera tiene origen o destino final en el país.

Paso cristo redentor Chile Aproximadamente 90 minutos de espera este lunes para cruzar a Chile por el Paso Cristo Redentor. Gentileza Osvaldo Valle

“El 45% del comercio exterior con destino a Chile proviene de países fronterizos con Argentina. Somos un país de tránsito. Una carga que viene desde San Pablo hace exactamente el mismo control cuando entra y cuando sale del país. No tiene lógica”, describe.

Críticas a los anuncios vacíos y a la infraestructura

Las críticas de Báscolo también apuntaron a la poca y peso político de Mendoza para defender el funcionamiento del paso internacional más importante del país.

“Mendoza debe tener una gravitación y una gestión específica sobre el Paso Internacional Cristo Redentor. Hay Pymes que producen, exportan y viven de esto. Hay logística, transporte, trabajo. Pero no se cuida ese material”, lamenta.

En la misma sintonía, Báscolo cuestiona los reiterados anuncios oficiales sobre mejoras en el sistema y que solamente quedan en palabras o títulos resonantes.

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“Muchas veces hay titulares sobre acuerdos entre Mendoza y Nación para agilizar y optimizar tiempos. Pero nunca se hace nada. Se hacen anuncios con bombos y platillos, pero vacíos de contenido”, sentenció.

Además, insiste en el deterioro de la infraestructura fronteriza y vial.

“Desde el 17 de diciembre vengo planteando que en el ACI de Uspallata los camiones no pueden circular por los pozos que hay. Todos sabemos la situación de desinversión de muchísimos años”, sostiene.

El futuro: campo y consultoría privadas en temas de fronteras

Lejos de mostrarse preocupado por su salida, Báscolo ya piensa en una nueva etapa. De hecho, ya está colaborando en el manejo de campos familiares en San Luis y seguirá ligado al mundo fronterizo desde el ámbito privado.

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“Probablemente haya propuestas para trabajar como consultor en desarrollo de bases logísticas en Mendoza”, adelantó.

Perfil

Justo José Báscolo, (64), es comandante mayor retirado de Gendarmería Nacional Argentina, oficial de Estado Mayor y técnico superior en Seguridad Pública. Cuenta con una extensa trayectoria en gestión fronteriza, seguridad y conducción operativa. A lo largo de su carrera ocupó cargos estratégicos vinculados al control de fronteras, operaciones internacionales y coordinación logística.

Entre sus antecedentes sobresalen funciones como jefe de Escuadrón en distintas unidades de Gendarmería, participación en operativos contra el narcotráfico y tareas de asesoramiento técnico en pasos internacionales. También integró misiones internacionales de paz en Kosovo, donde recibió reconocimientos de organismos internacionales y fuerzas militares extranjeras.

Báscolo cuenta además con formación de posgrado en mediación y negociación de conflictos, experiencia en liderazgo de equipos y planificación estratégica, y desarrolló trabajos vinculados a modernización de sistemas fronterizos y logística internacional.