Drástica caída de turistas por el paso Cristo Redentor: por qué se enfriaron los viajes a Chile

En concreto, unos 84.200 turistas salieron rumbo a Chile por ese corredor ubicado en Mendoza, lo que implica un desplome del 40,7% interanual respecto a febrero de 2025. Se trata de la baja más pronunciada entre todos los pasos internacionales. El resto de las vías terrestres (agrupadas) cayó un 23%. Y apenas el transporte fluvial mostró una leve baja de 0,6% promedio.

Retomando el informe del Indec, los 84.200 turistas por el Cristo Redentor representaron apenas el 5,2% de participación en el total de las vías y los pasos fronterizos de Argentina, donde lideraron Ezeiza y Aeroparque con el 29,8% el mes pasado.

En tanto, el aeropuerto de Córdoba se quedó con el 3,8% (61.900 turistas, variación interanual de 81,5%), mientras que el de Mendoza, un 1,1% (18.000 turistas, + 6,2% respecto a mismo mes de 2025), siempre según la Estadística de Turismo Internacional del Indec.

Menos viajes, pero más desequilibrio

En total, durante febrero de 2026 viajaron al exterior 1,6 millones de argentinos (turismo emisivo), lo que significó una caída del 10,7% interanual. Sin embargo, ese retroceso no alcanzó para equilibrar la balanza: el déficit turístico se amplió nuevamente.

Por el lado del turismo receptivo, ingresaron al país unos 852.000 visitantes no residentes, de los cuales 534.200 fueron turistas internacionales, con un crecimiento del 8% frente al mismo mes del año anterior.

Chile sumó para el turismo receptivo; en retroceso para el emisivo

El vínculo turístico con Chile exhibió dos caras bien distintas en febrero. Por un lado, fue el principal origen de visitantes hacia Argentina, con el 21,1% del total, por encima incluso de Europa (19,5%) y de Estados Unidos y Canadá (13,8%).

La explicación está en la conectividad terrestre: el 43,1% de los turistas extranjeros ingresó por el sistema Cristo Redentor, consolidándolo como el principal acceso al país a pesar de su caída pronunciada de tráfico al medir de forma interanual. Hubo, en concreto, 12.800 viajeros por esa vía, aunque también a la baja interanual con 23%.

A cuánto cotiza el peso chileno hoy en Mendoza A diferencia de 2025, los precios en Chile se encarecieron este año al hacer el cambio de divisas Imagen ilustrativa / Web

Pero del otro lado, el flujo se debilitó. Chile quedó tercero en general entre los destinos elegidos por los argentinos (15,3%), con unos 250.000 viajeros y una caída del 32,2% interanual.

El informe del organismo que conduce Pedro Lines detalló que el 82,2% de los argentinos que viajaron al exterior eligió países limítrofes. Durante febrero, Brasil lideró con el 36,4%, seguido por Uruguay (16,5%) y luego Chile cerró el top 3.

En cuanto a los medios de salida, el 53,5% se realizó por vía terrestre, el 37,1% por vía aérea y el 9,5% restante por vía fluvial o marítima.

Ahora, la duda con Chile está puesta en Semana Santa, con doble feriado por Malvinas (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril). El fuerte aumento en los combustibles en el país vecino podría reconfigurar los planes de muchos argentinos que optan por la escapada terrestre.

Un rojo turístico que no se detiene

Durante 2025, Argentina cerró con un déficit turístico récord: 18,8 millones de salidas al exterior frente a 8,7 millones de ingresos, lo que dejó un saldo negativo cercano a los 10 millones.

En febrero, se registró un saldo negativo de 1,3 millones de visitantes internacionales por todas las vías de acceso. Se debió a los saldos negativos de 1.095.000 turistas y de 225.700 excursionistas.