26 de marzo de 2026 - 08:10

"Bencinazo" en Chile: cuánto cuesta cargar combustible hoy tras el fuerte aumento

Ya rigen las subas en los precios, que provocaron malestar social en el vecino país. A prestar atención si viajás para Semana Santa.

&nbsp;Fotografía que muestra vehículos haciendo fila para abastecerse de combustible en una Copec, en Santiago (Chile).&nbsp;

 Fotografía que muestra vehículos haciendo fila para abastecerse de combustible en una Copec, en Santiago (Chile). 

Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

Desde este jueves comenzó a regir en Chile el fuerte aumento en los combustibles, conocido como “bencinazo ”, que desató enojo social, largas filas en estaciones de servicio y una carrera por cargar antes de la suba.

Leé además

José Antonio Kast dijo que indultará a carabineros y militares condenados por el estallido social

La nueva medida de Kast sobre el estallido social que hizo enojar a la izquierda en Chile

Por Redacción Mundo
consejos practicos: cuando viajar a chile para gastar menos y como evitar los meses mas caros

Consejos prácticos: cuándo viajar a Chile para gastar menos y cómo evitar los meses más caros

Por Redacción

La medida responde, según el gobierno trasandino, a la imposibilidad de sostener subsidios frente al impacto de los precios internacionales del petróleo, en un contexto atravesado por tensiones geopolíticas y comerciales en Medio Oriente.

“El estado de las finanzas públicas impide hacer frente al enorme impacto de los precios internacionales del petróleo. El nivel de estrechez fiscal impide sostener el subsidio sin comprometer los recursos de todos los chilenos”, indicaron desde el gobierno de José Antonio Kast.

"Bencinazo" en Chile desata furia, caos y largas filas en las estaciones de servicio

"Bencinazo" en Chile desata furia, caos y largas filas en las estaciones de servicio. Foto del lunes pasado.

La reacción fue inmediata: estaciones colapsadas, filas extensas y automovilistas intentando anticiparse a los nuevos precios. La escena se repitió en distintas ciudades del país, reflejando el impacto directo de la medida en la vida cotidiana.

A diferencia de Argentina, que las subas son escalonadas y entre 20 a 30 pesos diarios, en Chile se aplicó un cimbronazo importante.

En concreto, la nafta de 93 octanos subió unos 372,2 pesos chilenos (aproximadamente 540 pesos argentinos) por litro, la de 97 aumentó 391,5 pesos chilenos (unos $600) y el diésel trepó 580,3 pesos chilenos (casi $890) por litro.

La actualización se aplicó a través del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que permite trasladar con mayor rapidez las variaciones internacionales a los precios locales.

"Bencinazo": cuánto cuesta cargar combustible hoy en Viña del Mar

En una estación Copec ubicada en la avenida Edmundo Eluchans al 3.100, en la ciudad de Viña del Mar, los precios actuales por litro quedaron de la siguiente manera:

  • 93 octanos: 1.570 chilenos ($2.405)
  • 95 (súper): 1.618 chilenos ($2.478)
  • 97 (premium): 1.664 chilenos ($2.549)
  • Diésel: 1.534 chilenos ($2.350)

Si se toma como referencia un auto con tanque de 40 litros y nafta súper de 95 octanos, el cálculo es directo:

  • 1.618 pesos chilenos x 40 litros = 64.720 pesos chilenos, es decir, unos 99.133 argentinos.

Los usuarios pueden chequear la actualización de precios en la web BencinaEnLinea.cl.

Para "contrarrestar" el aumento en los combustibles, el gobierno chileno anunció medidas sociales como el congelamiento de tarifas del transporte público en Santiago hasta el 31 de diciembre de 2026, así como una baja en el precio de la parafina durante el otoño e invierno.

"No podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos", manifestó el presidente Kast este martes cuando fue abordado por la prensa en Puerto Montt.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Aeropuerto El Plumerillo (Mendoza) 

No es Chile: el destino internacional que arrasa las reservas en Semana Santa entre los argentinos

Por Redacción
El MacBook Neo es el modelo más económico de Apple en los últimos años.

MacBook Neo: cuánto sale en Chile el de 256 gigas comparado con Argentina

Gran cantidad de turismo de argentinos en Chile, las búsquedas de alojamiento en Santiago crecieron 30%.    

Bajan los precios para viajar a Chile: cuáles serán los días en los que se puedan ver las ofertas

Alfredo Raúl Rosaspina  en el momento de ser detenido por contrabando desde Chile . - Foto: Prensa de Seguridad.

Revisaron la condena de un conocido contrabandista: 5 años de cárcel por un cargamento ilegal de artículos chinos