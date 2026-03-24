"Bencinazo" histórico en Chile desata furia, caos y largas filas: los nuevos precios de los combustibles

El gobierno de José Antonio Kast confirmó en Chile un fuerte aumento en los combustibles ("bencinazo") que generó descontento social, largas filas y cargas anticipadas en estaciones de servicio de todo el país vecino. La suba, que comenzará a regir el jueves 26 de marzo , alcanza tanto a las naftas 93, 95 y 97 como al diésel.

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Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que el ajuste oscila entre 370 pesos chilenos (unos 570 pesos argentinos) por litro para la nafta de 93 octanos y CLP 580 (casi 900 pesos argentinos) en el caso del diésel.

“El estado de las finanzas públicas impide hacer frente al enorme impacto de los precios internacionales del petróleo. El nivel de estrechez fiscal impide sostener el subsidio sin comprometer los recursos de todos los chilenos”, indicaron oficialmente, en referencia al conflicto bélico y la tensión comercial en Medio Oriente , que provocaron aumentos en los valores del crudo.

La decisión se enmarca en la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) , que permite trasladar más rápidamente las variaciones internacionales al mercado interno.

El anuncio del “ bencinazo ” generó una reacción inmediata : automovilistas colmaron estaciones en distintas ciudades chilenas para cargar combustible antes de la entrada en vigencia de los nuevos precios, en escenas de tensión y enojo que reflejan el impacto directo de la medida sobre la vida cotidiana.

En diálogo con CNN Chile, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo: "Una guerra que tiene efectos sobre el mercado del petróleo como no los ha tenido desde los años 70”. Y agregó: “Probablemente es un shock de los más grandes al mercado global del petróleo que hemos visto (…) tenemos una crisis histórica”.

Para "contrarrestar" el aumento en los combustibles, el gobierno trasandino anunció medidas sociales como el congelamiento de tarifas del transporte público en Santiago hasta el 31 de diciembre de 2026, así como una baja en el precio de la parafina durante el otoño e invierno.

"No podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos", manifestó Kast este martes cuando fue abordado por la prensa en Puerto Montt.

"Bencinazo": cuánto sale llenar el tanque de combustible en Chile

Modelos populares como el Suzuki Baleno, uno de los más vendidos en Chile, pasarían de requerir unos 41.958 pesos chilenos para llenar el tanque a cerca de CLP 55.648 (unos 85.700 pesos argentinos) tras el aumento, considerando un alza de CLP 370 sobre el precio actual de CLP 1.134 por litro.

Desde el oficialismo remarcan que la situación fiscal resulta determinante.

Copec, una de las estaciones de servicio en Chile (Imagen ilustrativa / Web) Copec, una de las estaciones de servicio en Chile (Imagen ilustrativa / Web)

“Espero que el país nos comprenda, comprenda la situación que heredamos, una situación históricamente frágil”, dijeron desde el gobierno recién asumido, al tiempo que advirtieron que la deuda del Estado creció en unos 40.000 millones de dólares en los últimos cuatro años.

La novedad se conoce justo horas posteriores al último ranking conocido en Sudamérica sobre precios de combustibles, en el que se situaba a Argentina, luego de Uruguay y Perú, como el país más caro.

Chile aparecía después en el cuarto puesto, algo que cambiará notablemente desde el jueves.