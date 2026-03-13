"Kast asume el cargo de presidente de Chile con un sentido misional o trascendente, que va más allá de la coyuntura política"

José Antonio Kast asumió como presidente de Chile el 11 de marzo y ya marcó las prioridades de su gobierno, con definiciones centradas en seguridad, economía y migración .

La nueva medida de Kast sobre el estallido social que hizo enojar a la izquierda en Chile

En diálogo con Los Andes , el cientista político chileno Patricio Gajardo Lagomarsino analizó el inicio de la gestión del nuevo mandatario y sostuvo que el gobierno de José Antonio Kast comenzó con definiciones fuertes y claras, aunque sin grandes sorpresas. Según explicó, el presidente exhibe un liderazgo con una marcada impronta religiosa y católica.

“Asume el cargo de presidente de la República con un sentido misional o trascendente, que va más allá de la coyuntura política”, afirmó.

El analista también destacó algunos gestos simbólicos del nuevo mandatario, como la decisión de vivir en el Palacio de La Moneda y asumir el cargo como una dedicación permanente.

“Es un hombre con convicciones religiosas, y se nota que asume el rol de presidente de la República con definiciones claras. Sabe lo que tiene que hacer, pero con una orientación misional. Es decir, aquí vamos a construir a partir de un proyecto que incorpora un sentido de comunidad, un sentido de que esto no lo hago yo, sino que lo hacemos entre todos”, sostuvo. “Es un hombre con convicciones religiosas, y se nota que asume el rol de presidente de la República con definiciones claras. Sabe lo que tiene que hacer, pero con una orientación misional. Es decir, aquí vamos a construir a partir de un proyecto que incorpora un sentido de comunidad, un sentido de que esto no lo hago yo, sino que lo hacemos entre todos”, sostuvo.

Prioridades del nuevo gobierno

Gajardo Lagomarsino evaluó que las primeras medidas del gobierno reflejan tres urgencias principales: economía, orden público y migración.

El Ejecutivo busca agilizar inversiones extranjeras que estaban frenadas por trámites administrativos y ambientales, además de restablecer rápidamente el orden público mediante medidas como la creación de un escudo fronterizo.

También plantea reconocer la existencia de acciones terroristas en la macrozona sur, impulsar auditorías al gobierno anterior y avanzar en investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido durante el estallido social.

“Hay que trabajar para que transparentemos lo que ha sucedido en Chile durante estos cuatro años. Ojalá no se agote solamente en cifras, sino que hay mucho que tenemos que conocer y una de las demandas muy sentidas de los chilenos es el tema del estallido social. Es decir, conocer cómo fue financiado, quiénes fueron los actores principales y cómo se articuló una estructura organizativa que llevó a que se quemaran varias estaciones del metro de manera simultánea. Eso no responde a una lógica espontánea de la población molesta por una determinada situación”, afirmó.

Traspaso de poder en Chile: el derechista José Antonio Kast asumió como presidente Gabriel Boric realiza el traspaso de poder a José Antonio Kast. EFE

“Hay un trabajo con un sentido misional -agregó- que me parece sumamente potente y esperemos que se traduzca en hechos concretos y que eso tenga un resultado positivo”.

Impacto económico de las primeras medidas

Para el especialista, la victoria electoral de Kast generó mejores expectativas en los mercados y podría destrabar proyectos de inversión por unos 16.300 millones de dólares.

“Si Janet Chara hubiera ganado las elecciones, probablemente la situación económica ya sería más complicada, por el nivel de desconfianza en las inversiones, en la economía de mercado y en las empresas y sus decisiones de inversión”, sostuvo.

Aclaró que variables como el dólar dependen en gran medida del contexto internacional, marcado por factores geopolíticos y conflictos globales.

“Tiene que ver con un contexto geopolítico internacional que está muy complicado. Si la guerra en Irán o el precio del petróleo sigue aumentando o baja porque se detiene la guerra, eso impacta. Hay un contexto global muy amplio, con situaciones como la crisis en Venezuela. Por lo tanto, variables como el dólar muchas veces son independientes de lo que nosotros hagamos o no hagamos”.

Según explicó, la clave para el nuevo escenario económico estará en incrementar la inversión y fortalecer la confianza de los mercados.

Razones del triunfo electoral

El politólogo sostuvo que la victoria de Kast se explica por una combinación de factores: inseguridad, problemas económicos, desgaste institucional y descontento con el gobierno de Boric.

“El gobierno de Boric es considerado uno de los peores gobiernos del país en términos de falta de confianza, niveles de corrupción y opacidad. Había una necesidad de recuperar el orden público, la economía y el crecimiento”. “El gobierno de Boric es considerado uno de los peores gobiernos del país en términos de falta de confianza, niveles de corrupción y opacidad. Había una necesidad de recuperar el orden público, la economía y el crecimiento”.

Afirmó que la campaña del actual presidente se centró principalmente en seguridad y economía, dejando en segundo plano los temas valóricos.

image Cierre de campaña de José Antonio Kast en el Movistar Arena. Gentileza

“A eso agreguémosle una excelente estrategia de campaña electoral, centrada no en temas valóricos como fue en 2021, sino en temas que preocupaban a los chilenos, como la seguridad, la economía y el desgaste institucional y la pérdida de credibilidad en las instituciones políticas y sociales del país”, explicó.

También influyó, según el analista, la debilidad de la centroizquierda y la candidatura del Partido Comunista dentro del oficialismo.

“Es un partido que vive en función de una ideología que no parte de un diagnóstico del presente. Su sustento ideológico se define como marxista-leninista, y esa definición no es de hace 50 años, sino que se reafirmó en enero de 2025. Por lo tanto, no responde a las necesidades y demandas de la problemática del país actualmente”. “Es un partido que vive en función de una ideología que no parte de un diagnóstico del presente. Su sustento ideológico se define como marxista-leninista, y esa definición no es de hace 50 años, sino que se reafirmó en enero de 2025. Por lo tanto, no responde a las necesidades y demandas de la problemática del país actualmente”.

Cambios en política exterior

En política exterior, Gajardo Lagomarsino prevé un mayor alineamiento con Estados Unidos y Occidente, especialmente en materia de cooperación contra el crimen organizado.

Aun así, señaló que Chile mantendrá su diversificación económica y sus acuerdos comerciales, incluido el vínculo con China, principal socio comercial del país.

“Nosotros como país tenemos una economía diversificada con acuerdos de libre comercio con países de distinta orientación ideológica, entre ellos China, nuestro principal socio comercial. No nos podemos dar el lujo de un alineamiento ideológico absoluto con ningún país”, explicó.

También anticipó una buena relación con Argentina y el gobierno de Javier Milei.

“Creo que los cambios que se pueden esperar en la política exterior son un alineamiento claro con Occidente y con Estados Unidos, pero manteniendo una diversificación en el plano económico con nuestros acuerdos de libre comercio”.

image Javier Milei en la asunción del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast. Gentileza

Contexto regional

El analista consideró que América Latina atraviesa un cambio de época, marcado por la demanda social de orden y crecimiento económico y por las crisis políticas en distintos países de la región.

“La extracción de Maduro en Venezuela reconfigura el eje político latinoamericano y transparenta las dictaduras de izquierda. La crisis cubana es alarmante y lleva a pensar que el país no va a poder subsistir mucho tiempo más sin una transición”, sostuvo.

Afirmó que la región vive un momento de avance de liderazgos de derecha, mencionando el caso de Milei en Argentina.

“Hay una demanda de orden y de crecimiento económico, y en ese sentido la llegada de Javier Milei en Argentina genera una propuesta renovadora interesante y con una capacidad de convocatoria muy potente por su estilo de liderazgo”.

El analista concluyó que Chile también atraviesa un proceso de desgaste político tras el gobierno de Boric, lo que obligará a la izquierda a replantear su proyecto político en los próximos años.