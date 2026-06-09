Caída total de los viajes de argentinos hacia Chile: cuál es la razón detrás del fenómeno, según autoridades

Los viajes de argentinos a Chile registraron una fuerte caída durante abril de 2026, marcando un cambio significativo respecto del fenómeno turístico que dominó gran parte del año pasado. Tras el auge impulsado por la diferencia cambiaria y los precios más competitivos del país vecino , los últimos datos oficiales muestran una marcada desaceleración del flujo de viajeros argentinos.

Es oficial: Chile prohíbe el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte

Según la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) elaborada por el Indec, la cantidad de argentinos que visitó Chile durante abril descendió un 43,3% en comparación con el mismo mes de 2025 . La disminución fue especialmente pronunciada en el paso internacional Cristo Redentor, uno de los principales corredores terrestres entre ambos países, donde el tránsito de viajeros cayó un 59,6% interanual .

La tendencia negativa no apareció de forma repentina. Datos del Servicio Nacional de Turismo de Chile (Sernatur) muestran que las caídas comenzaron a profundizarse desde principios de año. En enero la baja fue del 28,6%, en febrero alcanzó el 39,1%, en marzo llegó al 46,3% y en abril se ubicó en el 48,2% .

Especialistas atribuyen este comportamiento a la comparación con un período excepcional. Durante 2025, cerca de 2,9 millones de argentinos viajaron a Chile atraídos por una combinación de factores económicos que transformó al país vecino en uno de los destinos más elegidos para realizar compras, escapadas cortas y vacaciones.

La economista Laura Vernelli, de la consultora Equilibra, explicó que la fuerte apreciación cambiaria registrada durante ese período favoreció los viajes al exterior y encareció simultáneamente el turismo receptivo en Argentina. Como consecuencia, el turismo emisivo alcanzó niveles extraordinarios que hoy condicionan cualquier comparación estadística.

Santiago de Chile

Las excursiones de compras, entre las más afectadas

Uno de los segmentos que más sufrió la desaceleración fue el excursionismo, integrado por viajeros que cruzan la frontera por el día o permanecen muy pocas horas en destino. Este tipo de desplazamientos estuvo estrechamente vinculado a las compras de indumentaria, tecnología y otros productos que durante 2025 resultaban considerablemente más económicos en Chile.