Zonda, nevadas y paso a Chile cerrado: el complejo panorama para este martes en Mendoza

Mendoza encara un martes atravesado por dos fenómenos meteorológicos importantes: nevadas en Alta Montaña, que obligaron a cerrar los pasos Cristo Redentor (desde anoche) y Pehuenche (a partir del mediodía) , y viento Zonda en la precordillera.

Alerta por viento Zonda y y temperatura de "invierno" en Mendoza este martes: a qué zonas afectará

El pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy : "Parcialmente nublado, vientos variables con leve ascenso de la temperatura, viento Zonda en precordillera y Malargüe . Nevadas en cordillera". Tras una mínima de 7°C, la máxima rondará los 14°C.

De acuerdo con el reporte de Gendarmería Nacional, se esperan nevadas en la cordillera desde las 6 de la mañana del martes y hasta las 21 horas del miércoles.

El jueves habría una mejora temporaria con buenas condiciones de tiempo, aunque el alivio sería breve: entre el viernes y el sábado volverían las precipitaciones níveas, que podrían extenderse hasta la 1 de la madrugada del domingo si se cumplen las previsiones.

De allí que el cierre del paso Cristo Redentor , principal cruce entre Argentina y Chile, podría extenderse por varios días si las autoridades lo consideran para asegurar la transitabilidad en la ruta.

Paso Cristo Redentor Paso Cristo Redentor Prensa Gendarmería Nacional

Cómo va a estar el tiempo miércoles y jueves

Para el miércoles, el pronóstico señala: "Parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con ascenso de la temperatura, viento Zonda en Malargüe. Nevadas en cordillera". La mínima será de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C.

En tanto, el jueves estará "parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector norte, con leve descenso de la temperatura". La mínima rondará los 6°C, mientras que la máxima se ubicará en 14°C.