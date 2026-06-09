Zonda, nevadas y paso a Chile cerrado: el complejo panorama para este martes en Mendoza

Mendoza encara un martes atravesado por dos fenómenos meteorológicos importantes: nevadas en Alta Montaña, que obligaron a cerrar los pasos Cristo Redentor (desde anoche) y Pehuenche (a partir del mediodía), y viento Zonda en la precordillera.
Con excepción del jueves, la nieve estaría presente en la montaña desde hoy y hasta el domingo. Los detalles del pronóstico del tiempo.
Mendoza encara un martes atravesado por dos fenómenos meteorológicos importantes: nevadas en Alta Montaña, que obligaron a cerrar los pasos Cristo Redentor (desde anoche) y Pehuenche (a partir del mediodía), y viento Zonda en la precordillera.
El pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy: "Parcialmente nublado, vientos variables con leve ascenso de la temperatura, viento Zonda en precordillera y Malargüe. Nevadas en cordillera". Tras una mínima de 7°C, la máxima rondará los 14°C.
De acuerdo con el reporte de Gendarmería Nacional, se esperan nevadas en la cordillera desde las 6 de la mañana del martes y hasta las 21 horas del miércoles.
El jueves habría una mejora temporaria con buenas condiciones de tiempo, aunque el alivio sería breve: entre el viernes y el sábado volverían las precipitaciones níveas, que podrían extenderse hasta la 1 de la madrugada del domingo si se cumplen las previsiones.
De allí que el cierre del paso Cristo Redentor, principal cruce entre Argentina y Chile, podría extenderse por varios días si las autoridades lo consideran para asegurar la transitabilidad en la ruta.
Para el miércoles, el pronóstico señala: "Parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con ascenso de la temperatura, viento Zonda en Malargüe. Nevadas en cordillera". La mínima será de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C.
En tanto, el jueves estará "parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector norte, con leve descenso de la temperatura". La mínima rondará los 6°C, mientras que la máxima se ubicará en 14°C.