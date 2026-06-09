9 de junio de 2026 - 08:25

Zonda, nevadas y paso a Chile cerrado: el complejo panorama para este martes en Mendoza

Con excepción del jueves, la nieve estaría presente en la montaña desde hoy y hasta el domingo. Los detalles del pronóstico del tiempo.

Foto archivo

Foto archivo

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Se espera viento Zonda este martes en Mendoza.

Alerta por viento Zonda y y temperatura de "invierno" en Mendoza este martes: a qué zonas afectará
Ruta 7, camino al paso Cristo Redentor

Cuándo cierra el paso Cristo Redentor: anticipan cinco días de nevadas

El pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy: "Parcialmente nublado, vientos variables con leve ascenso de la temperatura, viento Zonda en precordillera y Malargüe. Nevadas en cordillera". Tras una mínima de 7°C, la máxima rondará los 14°C.

De acuerdo con el reporte de Gendarmería Nacional, se esperan nevadas en la cordillera desde las 6 de la mañana del martes y hasta las 21 horas del miércoles.

El jueves habría una mejora temporaria con buenas condiciones de tiempo, aunque el alivio sería breve: entre el viernes y el sábado volverían las precipitaciones níveas, que podrían extenderse hasta la 1 de la madrugada del domingo si se cumplen las previsiones.

De allí que el cierre del paso Cristo Redentor, principal cruce entre Argentina y Chile, podría extenderse por varios días si las autoridades lo consideran para asegurar la transitabilidad en la ruta.

Paso Cristo Redentor
Paso Cristo Redentor

Paso Cristo Redentor

Cómo va a estar el tiempo miércoles y jueves

Para el miércoles, el pronóstico señala: "Parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con ascenso de la temperatura, viento Zonda en Malargüe. Nevadas en cordillera". La mínima será de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C.

En tanto, el jueves estará "parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector norte, con leve descenso de la temperatura". La mínima rondará los 6°C, mientras que la máxima se ubicará en 14°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tiempo en Mendoza: domingo lluvioso y mayormente nublado.

Alerta amarilla por lluvias en Mendoza este domingo: a qué zonas afectará y cuál será la máxima

Fin de semana inestable en Mendoza: pronostican lluvias y lloviznas para este sábado.

Fin de semana inestable en Mendoza: pronostican lluvias y lloviznas para este sábado

Se viene un fin de semana con lluvia y frío en Mendoza

Fin de semana gris en Mendoza: se esperan lluvias y nevadas en cordillera

Cómo estará el tiempo este viernes en Mendoza.

Se viene un viernes gris en Mendoza, pero con buen tiempo: cuál será la máxima