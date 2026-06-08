8 de junio de 2026 - 12:07

Cuándo cierra el paso Cristo Redentor: anticipan cinco días de nevadas

Ante el pronóstico de nieve, el principal cruce a Chile suspenderá el tránsito a todos los vehículos.

Ruta 7, camino al paso Cristo Redentor

Ruta 7, camino al paso Cristo Redentor

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Prensa Gendarmería Nacional
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

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Los pronósticos meteorológicos vaticinan nevadas de importancia para los días martes 9, miércoles 10, viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de junio, una situación que llevó a las autoridades a suspender el tránsito en el principal cruce entre Argentina y Chile.

"No garantiza una transitabilidad segura", anunciaron las autoridades en un comunicado oficial.

El cierre de barreras será a las 19 en Uspallata (Argentina) y a las 18 en Guardia Vieja (Chile), mientras que el túnel internacional cerrará a las 21 (Argentina) y a las 20 (Chile).

Paso Cristo Redentor
Paso Cristo Redentor

Paso Cristo Redentor

La seguidilla de nevadas prevista genera especial atención porque, más allá del cierre ya anunciado, podría derivar en la primera suspensión extensa de la temporada invernal.

Un evento meteorológico de varios días suele complicar las tareas de despeje, reducir la visibilidad y generar acumulación de hielo y nieve en sectores críticos de la ruta internacional.

Actualmente y hasta septiembre próximo, el paso Cristo Redentor opera con horario reducido por temporada invernal. Desde Argentina se permite el ingreso de vehículos entre las 9 y las 21, mientras que desde Chile el tránsito está habilitado entre las 8 y las 20.

En paralelo, el paso Pehuenche, ubicado en el sur provincial, permanece habilitado de 9 a 19 horas y podría convertirse en una alternativa para algunos viajeros, aunque su operatividad también depende de las condiciones meteorológicas de la cordillera.

Días fríos en Mendoza

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para este lunes 8 de junio: "Mayormente nublado, predominio de los vientos del sector sur con descenso de la temperatura, precipitaciones aisladas y neblinas matinales". La máxima apenas será de 12°C.

En cuanto al martes, el reporte informa: "Parcialmente nublado, predominio de los vientos variables con leve ascenso de la temperatura. Nevadas en cordillera". La mínima será de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C.

Respecto al miércoles, se espera "cielo parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con ascenso de la temperatura. Nevadas en cordillera". La mínima rondará los 6°C, mientras que la máxima se ubicará en los 14°C.

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