24 de julio de 2026 - 22:35

Vecinos en Tupungato denunciaron fallas en el servicio eléctrico desde hace más de 5 años

Decenas de familias en un barrio de Anchoris denuncian cortes de luz y falta de mantenimiento por parte de la empresa distribuidora.

Reclamo de vecinos en Tupungato por un servicio eléctrico deficiente desde hace más de 5 años

Reclamo de vecinos en Tupungato por un servicio eléctrico deficiente desde hace más de 5 años

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Más de 50 familias del barrio La Fe, en el distrito de Anchoris en Tupungato denunciaron graves inconvenientes con el suministro eléctrico y aseguraron que la empresa distribuidora no responde a los reclamos.

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Según una información aportada por el diario NDI, los vecinos reclaman por cortes de luz diarios, reparaciones precarias y daños en los electrodomésticos de cada hogar.

El pasado 21 de julio, los damnificaron elevaron una carta a la Municipalidad de Tupungato y a la empresa Edemsa, solicitando una respuesta a la problemática que, según indicaron, sufren desde hace más de 5 años.

Cortes, daños y riesgos: el reclamo de los vecinos por el servicio eléctrico

“Hace entre cinco y seis años que convivimos con un servicio eléctrico deficiente. Durante el invierno llegamos a sufrir más de diez cortes de energía por día. Cada vez que se corta la luz, algún vecino debe salir a restablecer el suministro, exponiendo su integridad física”, señalaron los vecinos en el documento.

En la misma lína, los vecinos denunciaron que los reiterados cortes de luz en un corto lapso de tiempo provocan daños en electrodomésticos, lo que se traduce en grandes pérdidas economómicas.

Vecinos de un barrio en Tupungato denuncian cortes de luz y falta de mantenimiento

Vecinos de un barrio en Tupungato denuncian cortes de luz y falta de mantenimiento

En su reclamo, también relataron que ocurrieron varios incendios en pilastras de luz, por falta de mantenimiento.

La falta de suministro eléctrico también afecta a los estudiantes que deben esperan el colectivo de madrugada para ir a la escuela, en calles que se encuentran completamente a oscuras.

"No pedimos privilegios, pedimos acceder a un servicio esencial en condiciones dignas y seguras. Solicitamos una solución definitiva y no medidas transitorias que solo postergan el problema. Los invitamos a visitar personalmente nuestro barrio para que puedan constatar la realidad que vivimos diariamente“, señalaron en el comunicado los vecinos del Barrio La Fe.

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