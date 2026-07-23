Viernes con más sol y temperatura en ascenso en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

Este viernes en Mendoza habrá una clara mejoría en las condiciones meteorológicas y un agradable repunte en las temperaturas vespertinas. Según la Dirección de Contingencias Climáticas, la provincia tendrá una jornada marcada por la mayor presencia de sol y el paulatino alejamiento de la inestabilidad.
La jornada en el llano estará caracterizada por un escenario algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Luego de un amanecer frío en el que la mínima se ubicará en los 4°C, la escasa cobertura de nubes permitirá que la radiación solar impulse de forma constante el termómetro, alcanzando una máxima estimada de 17°C durante la tarde.
En la Cordillera el panorama meteorológico dará un respiro clave tras las jornadas de inestabilidad previas. El reporte oficial confirma un escenario sin precipitaciones en cordillera, lo que favorecerá la visibilidad y mejorará de forma notable las condiciones operativas en los caminos de frontera.
Pronóstico extendido: sábado primaveral en el llano
De cara al sábado 25 de julio, el pronóstico extendido anticipa un inicio de fin de semana con tiempo muy agradable por la tarde. Se prevé un día de poca nubosidad con vientos del noreste. El ambiente se percibirá más templado en el llano con una máxima de 18°C y una mínima de 6°C, mientras que en la franja fronteriza se registrarán nevadas ligeras en cordillera.