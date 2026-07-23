23 de julio de 2026 - 11:08

Sábado feriado en Mendoza por el Santo Patrono Santiago, ¿se traslada al lunes?

Este sábado 25 de julio se conmemora el Día del Santo Patrono Santiago en la provincia y algunos servicios se verán afectados.

Sábado feriado en Mendoza por el Santo Patrono Santiago ¿Se pasa al lunes?

Sábado feriado en Mendoza por el Santo Patrono Santiago ¿Se pasa al lunes?

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza tendrá este sábado 25 de julio un feriado provincial inamovible por el Día del Santo Patrono Santiago Apóstol, una fecha con fuerte arraigo histórico y religioso que recuerda la tradicional ofrenda del pueblo mendocino al apóstol, a quien durante siglos se le encomendó protección frente a temblores y otras calamidades.

Leé además

Con la nevada histórica, hay optimismo sobre el agua que llegará a Mendoza en verano: las expectativas

Con la nevada histórica, hay optimismo sobre el agua que llegará a Mendoza en verano: las expectativas

Por Ignacio de la Rosa
Los números ganadores de la quiniela de Mendoza de hoy. - Imagen ilustrativa / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 23 de julio

Por Redacción

La conmemoración de Santiago Apóstol, figura asociada a la valentía, la protección y la espiritualidad, se remonta a los primeros años de la fundación de la ciudad y forma parte de la memoria colectiva de la provincia.

Sábado 25 de julio, feriado en Mendoza por Santo Patrono Santiago.

Sábado 25 de julio, feriado en Mendoza por Santo Patrono Santiago.

Al ser un feriado inamovible se celebrará el sábado por lo que no está la posibilidad de que se pase al lunes.

Cómo funcionará el transporte público

Desde el Gobierno provincial informaron a Los Andes que, como ocurre en cada feriado provincial, el transporte público urbano, media y larga distancia operará con frecuencia de feriado, similar a la de los domingos. Habrá menos unidades en circulación y los colectivos pasarán con menor frecuencia, por lo que se recomienda a los usuarios consultar los horarios y planificar sus viajes mediante la app Mendotran.

Más del 60% de los comercios abrirá

Según un relevamiento realizado por la Específica de Comercio de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria (CCIA), la mayoría de los comercios mantendrá la atención al público durante la jornada.

Los resultados del sondeo indican que:

  • 61% abrirá todo el día,

  • 26% atenderá solo por la mañana,

  • 13% permanecerá cerrado.

Qué pasa con quienes trabajen el feriado

La normativa provincial establece que el feriado por el Santo Patrono Santiago tiene las mismas condiciones que un descanso dominical. Por lo tanto, los trabajadores que presten servicios durante la jornada tienen derecho a percibir el doble de su remuneración habitual por las horas trabajadas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Vuelta de argentinos que fueron al Mundial y alerta por sarampión: síntomas a estar alerta y cómo actuar

Alerta por argentinos que vuelven del Mundial porque podrían reintroducir un contagioso virus: síntomas a tener en cuenta

Por Ignacio de la Rosa
La esposa de uno de los mineros atrapados bajo la nieve en Catamarca denunció negligencia de la empresa.

La esposa de uno de los mineros atrapados bajo la nieve en Catamarca denunció negligencia de la empresa

Por Redacción Sociedad
Metrotranvía funciona con servicio reducido por problemas técnicos

Se normalizó el servicio del Metrotranvía y ya funciona en todo su recorrido

Por Redacción Sociedad
El Paso sigue cerrado y se complica la situación de los camioneros

Entró un temporal desde Chile y el paso Cristo Redentor podría seguir cerrado al menos 13 días más

Por Redacción Sociedad