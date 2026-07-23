Sábado feriado en Mendoza por el Santo Patrono Santiago, ¿se traslada al lunes?

Este sábado 25 de julio se conmemora el Día del Santo Patrono Santiago en la provincia y algunos servicios se verán afectados.

Mendoza tendrá este sábado 25 de julio un feriado provincial inamovible por el Día del Santo Patrono Santiago Apóstol, una fecha con fuerte arraigo histórico y religioso que recuerda la tradicional ofrenda del pueblo mendocino al apóstol, a quien durante siglos se le encomendó protección frente a temblores y otras calamidades.

La conmemoración de Santiago Apóstol, figura asociada a la valentía, la protección y la espiritualidad, se remonta a los primeros años de la fundación de la ciudad y forma parte de la memoria colectiva de la provincia.

Sábado 25 de julio, feriado en Mendoza por Santo Patrono Santiago. Al ser un feriado inamovible se celebrará el sábado por lo que no está la posibilidad de que se pase al lunes.

Cómo funcionará el transporte público Desde el Gobierno provincial informaron a Los Andes que, como ocurre en cada feriado provincial, el transporte público urbano, media y larga distancia operará con frecuencia de feriado, similar a la de los domingos. Habrá menos unidades en circulación y los colectivos pasarán con menor frecuencia, por lo que se recomienda a los usuarios consultar los horarios y planificar sus viajes mediante la app Mendotran.

Más del 60% de los comercios abrirá Según un relevamiento realizado por la Específica de Comercio de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria (CCIA), la mayoría de los comercios mantendrá la atención al público durante la jornada.