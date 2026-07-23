La esposa de uno de los mineros atrapados bajo la nieve en Catamarca denunció negligencia de la empresa.

Los cuatro trabajadores mineros que permanecieron atrapados durante tres días bajo la nieve tras el intenso temporal que afectó a Catamarca fueron rescatados este miércoles. Tras el operativo, la esposa de uno de los sobrevivientes denunció que la empresa Río Tinto no tomó las medidas necesarias para prevenir una situación que, aseguró, pudo haber terminado en una tragedia.

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Intensas nevadas en Catamarca: rescataron a cuatro mineros que llevaban 3 días varados por el temporal

En diálogo con Ubana Play, Vilma Carrizo contó que su marido se encontraba trabajando el domingo en una mina ubicada en la puna catamarqueña, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, cuando cuatro camionetas que se dirigían desde la Villa de Antofagasta de la Sierra hacia la zona de trabajo quedaron varadas por la tormenta .

Según relató, su esposo y otros compañeros salieron a realizar el rescate, pero quedaron atrapados por la acumulación de nieve . "Cuando toma el punto de rescate, vuelve a buscar la salida y queda atrapado por la nieve en tiempo récord, porque cambia la forma en la que el viento tira la nieve y genera una acumulación", explicó.

El trabajador, empleado de la minera australiana Río Tinto , quedó aislado junto a otros tres operarios. Esa misma noche logró comunicarse con su esposa mediante un teléfono satelital. "Era un número extraño y pensé que se trataba de una estafa. De tanta insistencia atendí y era él pidiendo que no le cortara porque no tenía comunicación con la empresa ", recordó Carrizo.

La mujer aseguró que inmediatamente dio aviso a un responsable de la compañía y creyó que el rescate estaba en marcha. Sin embargo, al día siguiente su marido volvió a llamarla para informarle que la ayuda nunca había llegado .

Tres días de supervivencia bajo la nieve

Ante la falta de asistencia, dos de los trabajadores decidieron abandonar la camioneta para buscar refugio y encontrar una máquina que, según les habían informado, se dirigía hacia la zona. "Por supervivencia salió a buscar refugio y una máquina que supuestamente iba en esa dirección", señaló.

Los otros dos operarios permanecieron dentro del vehículo.

Finalmente, este miércoles los equipos de rescate localizaron primero la camioneta con dos de los trabajadores y, poco después, encontraron a los otros dos a pocos kilómetros del lugar.

Uno de los mineros al momento de ser rescatado en Catamarca. El Ancasti

De acuerdo con los rescatistas, uno de los sobrevivientes pasó las noches enterrándose parcialmente en la nieve para soportar las bajas temperaturas.

Tras el rescate, el marido de Vilma fue internado en un centro de salud de la ciudad de Catamarca. "Tiene congelamiento de miembros inferiores que le impide apoyar sus pies y el normal funcionamiento", indicó la mujer.

Además, cuestionó: "Tiene que haber un protocolo de invierno y de alerta temprana también por parte de las autoridades municipales y provinciales", reclamó.

Carrizo aseguró que Río Tinto "decidió seguir operando pese a las inclemencias climáticas", una decisión que, a su entender, expuso innecesariamente a los trabajadores a un riesgo extremo.