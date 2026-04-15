15 de abril de 2026 - 19:07

Atención viajeros: el fenómeno del Niño llegará con fuerza a Chile y crece la preocupación por las lluvias

El Niño llega a Chile este invierno y advierten sobre el incremento de lluvias y la necesidad de monitoreo constante.

Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa a Buenos Aires.&nbsp;

Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa a Buenos Aires. 

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Por Redacción Turismo

Chile iniciará el invierno el próximo 21 de junio condicionado por la evolución del El Niño, un evento climático que altera los patrones habituales del tiempo. Los especialistas advierten sobre la posibilidad de una versión más intensa, conocida como “superniño”, que podría amplificar sus efectos en distintas regiones del país.

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Chile iniciar&aacute; el invierno el pr&oacute;ximo 21 de junio condicionado por la evoluci&oacute;n del El Ni&ntilde;o.

Chile iniciará el invierno el próximo 21 de junio condicionado por la evolución del El Niño.

El fenómeno impacta principalmente en la zona central, donde se concentran ciudades como Santiago de Chile. Allí se esperan temperaturas más elevadas de lo habitual combinadas con precipitaciones breves pero intensas. Este comportamiento obliga a las autoridades a monitorear de cerca la evolución climática durante el trimestre invernal.

Santiago de Chile

El Niño: Impacto y previsiones para Chile

El Niño es un proceso natural que se origina en el océano Pacífico, cuando las aguas superficiales experimentan un calentamiento anómalo. Este cambio altera la circulación atmosférica y genera variaciones en las condiciones meteorológicas a escala regional.

- Aumento de temperaturas

- Lluvias más intensas en períodos cortos

- Cambios en los ciclos agrícolas

- Mayor riesgo de fenómenos extremos

En zonas cercanas a la Cordillera de los Andes, estas condiciones pueden incrementar la probabilidad de aludes, especialmente cuando la isoterma cero desciende.

Santiago de Chile

Probabilidad de impacto en el invierno 2026

Según reportes técnicos, existe alrededor de un 60% de probabilidad de que El Niño se desarrolle durante el invierno. Actualmente, el sistema climático se mantiene en una fase neutral del ENOS, pero las proyecciones indican un posible cambio en los próximos meses.

En términos generales, se prevé:

- Mayor cantidad de lluvias en la zona centro y sur

- Temperaturas mínimas más altas

- Episodios de precipitaciones intensas en lapsos cortos

La magnitud final del fenómeno dependerá de su evolución durante la temporada.

Un país con respuestas climáticas diversas

La extensión geográfica de Chile determina que el impacto no sea uniforme. Cada región reacciona de manera distinta:

- Norte: temperaturas más cálidas y condiciones más secas en el altiplano

- Zona central y sur: aumento de lluvias y temperaturas moderadas

- Patagonia: tendencia a condiciones más frías y secas

Esta diversidad obliga a adaptar las medidas de prevención según cada territorio.

Portadas Canva

Qué implica un “superniño”

El llamado “superniño” describe una versión intensificada del fenómeno. Se caracteriza por un aumento más pronunciado en la temperatura del mar, que puede superar los 2 o 3 grados respecto a lo normal.

Sus efectos suelen ser más marcados:

- Lluvias más fuertes en menos tiempo

- Sistemas frontales más frecuentes

- Mayor presión sobre infraestructura y sistemas de drenaje

Aunque no todos los eventos alcanzan esta categoría, su posible aparición eleva el nivel de alerta.

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