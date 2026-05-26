Imprudencia al volante: filmaron a un niño manejando una moto en Santa Fe.

Las imágenes difundidas muestran al menor realizando una maniobra peligrosa en una calle transitada de la ciudad santafecina.

Este lunes, un menor fue filmado manejando una motocicleta a plena luz del día en la Costanera del centro de la ciudad de Santa Fe. Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el hecho se dio en horas de la tarde cuando el tránsito de la zona estaba cargado debido a los festejos del Día de la Revolución de Mayo.

El hecho fue captado en la intersección de la avenida Almirante Brown y Calcena donde el menor, quien llevaba el casco puesto, realizó una maniobra muy peligrosa al doblar y cruzarse de carril sin medir las consecuencias.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noticias Argentinas (@naagenciaok) En un video difundido por redes sociales, se observa que el menor circulaba a la par de otra motocicleta conducida por un adulto quien, a su vez, transportaba a otro menor de edad como acompañante. La situación generó preocupación en los traseúntes que pasaban por el lugar en ese momento.

Una menor conducía una moto y se incrustó contra un local Un impactante siniestro ocurrió en la localidad de Caseros el lunes 13 de mayo por la tarde, cuando en un local de estética y lencería se incrustó una moto conducida por una menor de edad que estaba aprendiendo.

Las cámaras de seguridad del comercio captaron la brutalidad del impacto. En las imágenes se observa cómo la moto ingresa a gran velocidad, destroza la puerta de vidrio y recorre varios metros en el interior del establecimiento.