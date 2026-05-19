19 de mayo de 2026 - 11:23

Una conductora embarazada chocó con una moto en San Rafael: dos personas hospitalizadas

El siniestro vial se registró esta mañana en las calles Chile y Castelli, donde un automóvil Hyundai impactó contra una moto.

El accidente fue esta mañana en Chile y Castelli.&nbsp; Gentileza ministerio de Seguridad y Justicia.&nbsp;

El accidente fue esta mañana en Chile y Castelli.  Gentileza ministerio de Seguridad y Justicia. 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de Mendoza investiga las circunstancias en que se produjo un siniestro vial en San Rafael, donde un auto impactó contra una moto en la que viajaban dos personas y todos los participantes debieron ser hospitalizados.

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El accidente se produjo en la intersección de Chile y Castelli, a las 7:30, cuando un auto Hyundai i10, conducido por N. G. N., de 29 años, chocó contra una moto Beta 150 cc en la que viajaban C. P., de 40 años, y C. J., de 36, según información del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Según las primeras actuaciones, el automóvil circulaba por la calle Chile de este a oeste, mientras que la motocicleta lo hacía por la calle Castelli de sur a norte. Por causas que están bajo investigación, se produjo la colisión entre ambos rodados, quedando el auto en la vereda, tras impactar contra el frente de una vivienda.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes de la motocicleta resultaron lesionados, fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y quedaron hospitalizados. Ambos presentaron politraumatismos, pero el acompañante sufrió, además, una fractura en el miembro superior derecho.

Por su parte, la conductora del automóvil también fue trasladada preventivamente al hospital debido a que cursa un embarazo de 19 semanas. El dosaje de alcoholemia practicado a la conductora del rodado mayor arrojó resultado negativo.

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