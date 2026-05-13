Trágico accidente: chocó a un perro y murió aplastado por dos camionetas

Una secuencia de fatalidad ocurrió en la provincia de Córdoba en un accidente en la ruta 158 . El siniestro, que tuvo lugar en el tramo que une a las localidades de Quebracho Herrado y San Francisco , terminó con la vida de un motociclista de forma instantánea.

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De acuerdo con la información policial, el incidente se desencadenó cuando el hombre, a bordo de una motocicleta Benelli blanca de 150 cc , circulaba en sentido sur-norte e impactó contra un perro que cruzaba la calzada. El choque provocó que el conductor perdiera el equilibrio y cayera sobre el asfalto.

Mientras la víctima se encontraba tendida en la ruta, una camioneta Ford EcoSport, conducida por un vecino de Freyre de 54 años, no logró esquivar al motociclista y lo arrolló .

Segundos después, el cuerpo fue golpeado por una Volkswagen Amarok que circulaba en sentido contrario (norte-sur), al mando de un hombre de 39 años oriundo de Villa María.

ruta 148 Ruta 148.

"El motociclista falleció de manera instantánea en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas", confirmaron los servicios de enmergencias.

A raíz del siniestro, las autoridades provinciales dispusieron el corte total de la ruta durante varias horas para permitir el trabajo de la Policía Científica. Los peritos realizaron las tareas de rigor para esclarecer la mecánica del hecho y evaluar si factores como la visibilidad o el estado del camino influyeron en la tragedia.

Por su parte, se informó que los conductores de ambos vehículos mayores resultaron ilesos, pero ambos quedaron a disposición de la Justicia de manera preventiva bajo la carátula de homicidio culposo.