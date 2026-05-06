Escándalo: una modelo de OnlyFans denunció que 4 policías la obligaron a mostrar su contenido íntimo

Una mujer denunció que fue obligada por cuatro policías a mostrar fotos y videos íntimos de su celular mientras era interrogada en una comisaría de Córdoba , donde había sido citada como sospechosa en una causa por robo. La víctima es modelo y realiza contenido para adultos en la plataforma OnlyFans .

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El hecho generó un fuerte impacto y ya es investigado por la Justicia , que analiza posibles delitos vinculados al abuso de poder y mal desempeño de funciones de los trabajadores de la localidad San Francisco del Chañar.

No obstante, el caso tomó mayor repercusión cuando la víctima intentó quitarse la vida y debió ser internada tras lo ocurrido, según confirmó su abogado. Además indicó que la joven ni siquiera estaba imputada en la causa por la que había sido citada .

La fiscal Analía Cepede, a cargo del caso en Deán Funes, ya tomó intervención, inició una investigación y comenzó a recolectar testimonios para saber con claridad qué ocurrió.

La denuncia derivó en una investigación formal contra los efectivos. En ese contexto, la fiscal explicó que existen procedimientos legales específicos para acceder al contenido de un celular, los cuales requieren autorización judicial, especialmente cuando se trata de una persona sospechada.

“Aun siendo testigo se puede llegar a secuestrar (un celular) porque está en calidad de testigo. Ahora, cuando se trata de un sospechoso, de un delito, no se lo puede nunca obligar a entregar una aparatología móvil porque hace su derecho de intimidad y de defensa. Entonces, lo primero que se tiene que precisar es si a esta persona se la traía en uno o en otro carácter”, indicó en diálogo con radio Mitre.

“Una apertura de un teléfono de un sospechado solamente se permite a través de un pedido al juez de control o al juez de paz de turno que nos autorice a abrir ese teléfono”, agregó.

Por su parte, el abogado defensor, Ignacio Almada Vargas, sostuvo que su clienta fue presionada durante el interrogatorio para autoincriminarse en el hecho investigado. Además, denunció que los policías le exigieron mostrar material íntimo sin ninguna relación con la causa.

El letrado subrayó que su defendida “no estaba imputada” y que se vulneraron derechos básicos vinculados a la intimidad y la defensa, según informó Infobae. “No hay motivo para exigir ese tipo de contenido en una investigación por robo”, remarcó.

Allanamiento en la casa de la víctima

Días después del episodio, se realizó un allanamiento en el domicilio de la mujer, donde se secuestraron dos teléfonos iPhone en desuso, un vehículo antiguo y otros elementos de escaso valor. La defensa también pidió la intervención de un área especializada en violencia de género para asistir a la víctima.

Mientras avanza la causa, la fiscal insistió en que el testimonio de la denunciante será determinante para reconstruir lo ocurrido y definir eventuales responsabilidades.