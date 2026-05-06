Insólito: con drones, descubrieron que tenían en tres ñandúes encerrados en una casa en Maipú

Además, la Policía Rural rescató de la vivienda ubicada en sobre Ruta 60 y calle Santa Fe dos ejemplares de la especie conocida como “siete cuchillos”.

Un operativo de la Policía Rural permitió rescatar varias aves silvestres que se encontraban en cautiverio en una propiedad de Maipú. El procedimiento se llevó a cabo el lunes en una finca ubicada sobre Ruta 60 y calle Santa Fe, con apoyo del sistema VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados).

El despliegue comenzó tras detectar indicios de posible presencia de fauna protegida. Debido a que el inmueble está alejado de la vía pública, intervino el ayudante fiscal de turno, quien autorizó el uso de drones para realizar un sobrevuelo del predio. A partir de las imágenes obtenidas, se confirmó la existencia de animales dentro del lugar, lo que habilitó el registro domiciliario.

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Durante el operativo, los efectivos secuestraron tres ñandúes, dos ejemplares de la especie conocida como “siete cuchillos” y una jaula de alambre utilizada para mantenerlos encerrados.

En el procedimiento intervino personal del Departamento de Fauna de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, que dispuso el traslado y resguardo de los animales.