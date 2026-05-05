Ariel Vallejo, en la mira judicial: solicitan su arresto por asociación ilícita

La Justicia federal avanzó en una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita vinculadas al fútbol argentino. En ese marco, la fiscal Cecilia Incardona solicitó la detención de Ariel Vallejo , titular de la financiera Sur Finanzas , señalado como una figura central dentro del entramado bajo análisis.

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El pedido se produjo luego de que el empresario no se presentara a declarar en la indagatoria prevista ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella , lo que agravó su situación procesal dentro del expediente.

Según la investigación, Vallejo habría tenido un rol clave en una presunta red que operaba a través de la financiera, con vínculos en el fútbol argentino. Entre esos lazos, se mencionan relaciones comerciales con la AFA y distintos clubes.

De acuerdo con las denuncias, los fondos otorgados por la firma a instituciones deportivas con dificultades económicas podrían haber sido utilizados para maniobras de lavado de activos .

La causa es impulsada por la fiscal Incardona con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal Diego Velasco.

Acusaciones y avance judicial

Los investigadores sostienen que Sur Finanzas habría funcionado como un sistema financiero paralelo, mediante la captación de fondos, otorgamiento de préstamos y administración de capitales por fuera de la normativa vigente.

En este contexto, Vallejo está acusado de ser el “jefe de una asociación ilícita” y de participar en operaciones de lavado de dinero, en una causa que pone el foco en el manejo de fondos dentro del fútbol argentino.