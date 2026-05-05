Ariel Vallejo, en la mira judicial: solicitan su arresto por asociación ilícita

La Justicia federal avanzó en una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita vinculadas al fútbol argentino. En ese marco, la fiscal Cecilia Incardona solicitó la detención de Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas, señalado como una figura central dentro del entramado bajo análisis.
El pedido se produjo luego de que el empresario no se presentara a declarar en la indagatoria prevista ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, lo que agravó su situación procesal dentro del expediente.
Una estructura bajo sospecha
Según la investigación, Vallejo habría tenido un rol clave en una presunta red que operaba a través de la financiera, con vínculos en el fútbol argentino. Entre esos lazos, se mencionan relaciones comerciales con la AFA y distintos clubes.
De acuerdo con las denuncias, los fondos otorgados por la firma a instituciones deportivas con dificultades económicas podrían haber sido utilizados para maniobras de lavado de activos.
La causa es impulsada por la fiscal Incardona con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal Diego Velasco.
Acusaciones y avance judicial
Los investigadores sostienen que Sur Finanzas habría funcionado como un sistema financiero paralelo, mediante la captación de fondos, otorgamiento de préstamos y administración de capitales por fuera de la normativa vigente.
En este contexto, Vallejo está acusado de ser el “jefe de una asociación ilícita” y de participar en operaciones de lavado de dinero, en una causa que pone el foco en el manejo de fondos dentro del fútbol argentino.