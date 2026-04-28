Se define la fase de grupos de la Liga Profesional: así se jugará la fecha 9

El fútbol argentino continúa avanzando en la búsqueda del primer campeón de la temporada en la Liga Profesional, con la disputa de la última fecha de la fase de grupos del Torneo Apertura. Será entre sábado y lunes, y definirá a los clasificados a los playoffs.
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los días y horarios de los 15 duelos correspondientes a la fecha 9 de las Zonas A y B, que tendrán como principal atractivo la confirmación de los equipos que seguirán en carrera en los choques de eliminación directa.
Liga Profesional: con tres clásicos se va armando el cuadro de Playoffs
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Cabe destacar que se trata de la jornada pospuesta hace algunas semanas atrás por el paro general convocado por las propias autoridades del ente rector local. Así, la novena fecha será la que determinará quienes quedan eliminados y quienes continúan con vida.
El sábado habrá 6 partidos, entre los que se destaca la visita de Boca Juniors a Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 16.15 horas. Además, un rato más tarde San Lorenzo e Independiente protagonizarán una nueva edición del clásico.
Todo continuará el domingo, con el duelo que Aldosivi e Independiente Rivadavia mantendrán desde las 13:30 horas en el José María Minella. Luego, otros cinco encuentros animarán la tarde. Entre ellos, River ante Atlético Tucumán.
Independiente Rivadavia vs Gimnasia y Esgrima
Independiente Rivadavia y Gimnasia completarán la fecha 9 de la Liga Profesional.
Ramiro Gómez
Finalmente, el lunes será el turno de Gimnasia y Esgrima en el Víctor Legrotaglie ante Defensa y Justicia, para luego cerrar el calendario con los choques entre Vélez - Newell's, y Estudiantes de Río Cuarto ante Instituto de Córdoba.
Horarios confirmados para la fecha 9 de la Liga Profesional:
Sábado 2 de mayo
- 14.00 Barracas Central vs. Banfield (Zona B)
- 14.30 Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona A)
- 16.15 Central Córdoba vs. Boca (Zona A)
- 18.45 San Lorenzo vs. Independiente (Zona A)
- 18.45 Unión vs. Talleres (Zona A)
- 21.15 Platense vs. Estudiantes (Zona A)
Domingo 3 de mayo
- 13.30 Aldosivi vs. Independiente Rivadavia -M- (Zona B)
- 16.00 Rosario Central vs. Tigre (Zona B)
- 16.00 Racing vs. Huracán (Zona B)
- 16.00 Gimnasia vs. Argentinos (Zona B)
- 16.00 Belgrano vs. Sarmiento (Zona B)
- 18.30 River vs. Atlético Tucumán (Zona B)
Lunes 4 de mayo
- 17.00 Gimnasia -M- vs. Defensa y Justicia (Zona A)
- 19.15 Vélez vs. Newell’s (Zona A)
- 21.30 Estudiantes -RC- vs.Instituto (interzonal)