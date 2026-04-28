Se define la fase de grupos de la Liga Profesional: así se jugará la fecha 9

La Asociación del Fútbol Argentino -AFA- confirmó los días y horarios de los encuentros de la última jornada previo a los playoffs

La Liga Profesional completa la fase inicial previo a los playoffs

El fútbol argentino continúa avanzando en la búsqueda del primer campeón de la temporada en la Liga Profesional, con la disputa de la última fecha de la fase de grupos del Torneo Apertura. Será entre sábado y lunes, y definirá a los clasificados a los playoffs.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los días y horarios de los 15 duelos correspondientes a la fecha 9 de las Zonas A y B, que tendrán como principal atractivo la confirmación de los equipos que seguirán en carrera en los choques de eliminación directa.

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Cabe destacar que se trata de la jornada pospuesta hace algunas semanas atrás por el paro general convocado por las propias autoridades del ente rector local. Así, la novena fecha será la que determinará quienes quedan eliminados y quienes continúan con vida.

El sábado habrá 6 partidos, entre los que se destaca la visita de Boca Juniors a Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 16.15 horas. Además, un rato más tarde San Lorenzo e Independiente protagonizarán una nueva edición del clásico.