5 de mayo de 2026 - 20:34

Conducía alcoholizado por ruta 7, lo detuvo la policiía e intentó justificarse: "Estoy consciente"

El procedimiento quedó grabado en video. Un hombre fue detenido en Neuquén por conducir con 1,76 g/l de alcohol en sangre. Las autoridades le retuvieron el vehículo y la licencia.

Conducía alcoholizado por la ruta, le quitaron el auto y arriesga una multa de más de 7 millones de pesos

Conducía alcoholizado por la ruta, le quitaron el auto y arriesga una multa de más de 7 millones de pesos

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 47 años fue detenido mientras circulaba en evidente estado de ebriedad por la Ruta Provincial 7, en Neuquén. Durante el operativo de control vehicular, las autoridades le realizaron un test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó que el conductor tenía 1,76 g/l de alcohol en sangre.

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En un video publicado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se escucha que el hombre intenta explicar la situación. "Me equivoqué, no debí hacer estas cosas. Estoy consciente, tengo mis cinco sentidos y estoy bien”, expresó

Según explicaron desde la ANSV, se procedió a la retención del vehículo y de la licencia de conducir. Además, el conductor deberá afrontar un multa que podría alcanzar los 7.200.000 pesos.

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Asimismo, desde la ANSV advirtieron sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol. "El alcohol: afecta el juicio, reduce la atención, disminuye los reflejos. Si tomas, no manejes", expresó el comunicado.

Multas por manejar bajo los efectos del alcohol

En Mendoza, las multas por alcoholemia están ligadas al valor de las unidades fijas (U.F,). De acuerdo a la más reciente actualización, aquellos controles que arrojen hasta 0,99 gramos de alcohol en sangre, las sanciones van desde 3.000 a 6.000 U.F. Es decir, la mínima se ubicará en $1.500.000 y el máximo llegará a $3.000.000.

Aquellos conductores que resulten detenidos con más de 1 gramo de alcohol en sangre deberán afrontar multas que van desde los $2 millones y hasta los $5.500.000. Además, estas sanciones incluyen arresto de hasta 120 días e inhabilitación obligatoria para conducir vehículos, que puede variar de 90 a 545 días.

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