Quintuplicó el alcohol permitido en Lavalle y chocó contra un auto estacionado: lesionó a una mujer

Ocurrió en la intersección de Bulevar Belgrano y Garibaldi. El hombre con notorio estado de borrachera no presentó lesiones.

Un accidente de tránsito en Lavalle dejó al descubierto a un conductor que quintuplicó el alcohol permitido en Mendoza, y terminó lesionando a una mujer tras el fuerte impacto ocurrido durante la noche de este sábado. El hecho generó intervención policial y judicial por el alto nivel de alcohol detectado.

El siniestro se registró cerca de las 22.40 en la intersección de Bulevar Belgrano y Garibaldi, donde un vehículo en circulación terminó colisionando contra otro que se encontraba estacionado.

De acuerdo al parte policial, el choque involucró a un Chevrolet Onix, conducido por un hombre de 36 años, y a un Peugeot 504 en el que se encontraba una mujer de 31 años.

Actuaciones judiciales Debido a la borrachera, el auto en movimiento impactó contra el rodado detenido. Como consecuencia, la mujer que estaba en el interior del vehículo estacionado resultó herida. La víctima fue asistida en el lugar y diagnosticada con politraumatismos leves, sin que fuera necesario su traslado a un hospital

En tanto, al conductor del Chevrolet se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 2,55 gramos de alcohol en sangre, un nivel muy por encima de lo permitido. El hombre no presentó lesiones.

En el caso intervino personal de la Delegación Vial Gran Mendoza y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.