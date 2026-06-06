Desbarataron una red de faena clandestina y recuperaron más de 50 animales en Maipú

La Policía de Mendoza logró esclarecer un caso de abigeato en el departamento de Maipú , donde se recuperaron más de 50 animales, incautaron carne en mal estado y detuvieron a una persona.

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La investigación se inició tras la denuncia del dueño de un establecimiento rural en la zona de Isla Grande , quien advirtió la sustracción de dos caballos de su corral durante la mañana.

El operativo se destacó por la integración de diversos recursos. El relevamiento de cámaras de seguridad permitió identificar un vehículo sospechoso que circuló por la zona durante la madrugada. Asimismo, el uso de drones de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) fue fundamental para delimitar el área de búsqueda y orientar a las patrullas en el terreno.

En tierra, los perros de rastreo de la división Canes siguieron el rastro desde el lugar donde se hallaron restos de los animales faenados hasta un puesto cercano. En dicho sitio, la Policía Científica detectó huellas de neumáticos y calzado que coincidían plenamente con los vehículos y prendas encontrados en la propiedad allanada.

Durante el allanamiento autorizado por la Justicia, las autoridades no solo hallaron evidencia del robo inicial, sino una gran cantidad de animales y productos de procedencia ilícita.

Entre lo incautado se encuentran 13 equinos, 7 vacas, 10 cabras, 10 ovejas y 17 lechones, un freezer con tres bolsas de cortes de carne y elementos de faena. Por otro lado, un automóvil Volkswagen Gol y una camioneta Jeep con manchas hemáticas y neumáticos coincidentes con los rastros en la escena.

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Como resultado, una persona fue detenida y quedó a disposición de la Justicia. Por su parte, la Dirección Provincial de Ganadería tomó muestras de la carne para determinar su origen en laboratorio.

La zona de Isla Grande ya venía siendo objeto de vigilancia intensificada; recientemente, se habían recuperado otros cuatro equinos que se encontraban ocultos en sectores de difícil acceso del perilago del río Mendoza. La Policía mantiene operativos permanentes para combatir estos patrones delictivos en los sectores rurales de la comuna.