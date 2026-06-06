Recuperaron una moto robada en una heladería y detuvieron a dos sospechosos en Las Heras

Durante este sábado la policía logró recuperar una moto que había sido robada de las inmediaciones de una heladería y detener a dos hombres vinculados al hecho en el departamento de Las Heras.

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El hecho delictivo comenzó cerca de las 10 de la mañana, cuando las autoridades fueron alertadas por el robo de una Honda Wave de color rojo en una heladeria en la intersección de las calles Lisandro Moyano y Coronel Díaz.

Al llegar al lugar del robo, los efectivos policiales contaron con el apoyo de vecinos, quienes facilitaron registros de cámaras de seguridad que permitieron identificar las características físicas de los autores, su vestimenta y el vehículo en el que se movilizaban para cometer el delito.

Con esta información, el personal policial inició un patrullaje preventivo en las inmediaciones del barrio Cristo Redentor . Durante el rastrillaje, un testigo informó a los uniformados que dos sujetos habían ingresado una motocicleta roja en una vivienda de la zona y que luego se habían retirado a bordo de otra moto negra de 110 cc.

Pocos minutos después, los agentes localizaron a los sospechosos en el cruce de las calles San Rafael y Pascual Segura. Al momento de la identificación, se constató que los implicados eran un joven de 26 años y un acompañante de nombre.

Durante el palpado preventivo, los efectivos hallaron entre las pertenencias de uno de los sujetos un elemento conocido como "destripador", herramienta que suele utilizarse para forzar las cerraduras de los vehículos.

Finalmente, la policía pudo divisar desde el exterior de la vivienda señalada la motocicleta Honda Wave denunciada como robada. Por directivas de la Oficina Fiscal N.º 2, se solicitó el apoyo del personal de Automotores y se dispuso el traslado de ambos aprehendidos a la Subcomisaría Iriarte, donde quedaron a disposición de la Justicia.