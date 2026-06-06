6 de junio de 2026 - 20:04

Recuperaron una moto robada en una heladería y detuvieron a dos sospechosos en Las Heras

Tras un rápido despliegue en el barrio Cristo Redentor, la Policía logró localizar el rodado sustraído y aprehender a los presuntos autores.

Recuperaron una moto robada en Las Heras

Recuperaron una moto robada en Las Heras

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante este sábado la policía logró recuperar una moto que había sido robada de las inmediaciones de una heladería y detener a dos hombres vinculados al hecho en el departamento de Las Heras.

Leé además

Germán David Di Giovambattista, asesinado en Guaymallén el pasado 11 de abril 

Cuatro nuevos detenidos por el crimen del empleado municipal de Guaymallén que mataron por error
Miguel Vega, abuelo de Agostina.

El abuelo de Agostina Vega recibió el alta médica, pero aseguró que seguirá reclamando justicia por su nieta

Por Redacción Policiales

El hecho delictivo comenzó cerca de las 10 de la mañana, cuando las autoridades fueron alertadas por el robo de una Honda Wave de color rojo en una heladeria en la intersección de las calles Lisandro Moyano y Coronel Díaz.

Al llegar al lugar del robo, los efectivos policiales contaron con el apoyo de vecinos, quienes facilitaron registros de cámaras de seguridad que permitieron identificar las características físicas de los autores, su vestimenta y el vehículo en el que se movilizaban para cometer el delito.

Con esta información, el personal policial inició un patrullaje preventivo en las inmediaciones del barrio Cristo Redentor. Durante el rastrillaje, un testigo informó a los uniformados que dos sujetos habían ingresado una motocicleta roja en una vivienda de la zona y que luego se habían retirado a bordo de otra moto negra de 110 cc.

destripador
"Destripador" utilizado para forzar las cerraduras de vehículos

"Destripador" utilizado para forzar las cerraduras de vehículos

Pocos minutos después, los agentes localizaron a los sospechosos en el cruce de las calles San Rafael y Pascual Segura. Al momento de la identificación, se constató que los implicados eran un joven de 26 años y un acompañante de nombre.

Durante el palpado preventivo, los efectivos hallaron entre las pertenencias de uno de los sujetos un elemento conocido como "destripador", herramienta que suele utilizarse para forzar las cerraduras de los vehículos.

Finalmente, la policía pudo divisar desde el exterior de la vivienda señalada la motocicleta Honda Wave denunciada como robada. Por directivas de la Oficina Fiscal N.º 2, se solicitó el apoyo del personal de Automotores y se dispuso el traslado de ambos aprehendidos a la Subcomisaría Iriarte, donde quedaron a disposición de la Justicia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Continúa la búsqueda de Agostina en Córdoba

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y por qué es considerado "irrecuperable"

Por Redacción Policiales
Detuvieron a un ladrón de alfajores que se llevó ocho cajas de un comercio en Ciudad.

Detuvieron a un ladrón de alfajores que se llevó ocho cajas de un comercio en Ciudad

Por Redacción Policiales
Se incendió un camión cargado con gaseosas en Ruta 7 y bomberos extinguieron las llamas.

Se incendió un camión cargado con gaseosas en Ruta 7 y bomberos extinguieron las llamas

Por Redacción Policiales
Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza

Imputaron por graves abusos sexuales al padre y dos hermanos de una mujer que los denunció en Palmira

Por Redacción Policiales