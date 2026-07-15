Era una apasionada del ciclismo de montaña, chocó contra una moto en los Dolomitas y murió tras 19 días de agonía

La deportista alemana colisionó contra la motocicleta del exesquiador Peter Runggaldier en una curva; la violencia del impacto partió su bicicleta en dos fragmentos.

La alemana Laura Viktoria Härtig, aficionada al ciclismo, falleció este lunes en una clínica de Baviera tras permanecer diecinueve días en estado crítico. El accidente ocurrió el pasado 23 de junio en el paso Sella, en los Dolomitas, cuando chocó frontalmente contra una motocicleta durante su viaje de novios. Härtig, oriunda de Penzberg, recorría la carretera SS 242 en dirección a Canazei cuando se produjo el impacto en una curva cerrada del descenso.

La motocicleta implicada en el siniestro era conducida por el exesquiador de descenso Peter Runggaldier, figura reconocida en el deporte de invierno local. Según los informes de los servicios de emergencia, la fuerza de la colisión fue de tal magnitud que el cuadro de la bicicleta de la joven quedó seccionado en dos fragmentos sobre el pavimento.

Rescate, traslado y diecinueve días de lucha Inmediatamente después del choque, el personal médico tuvo que realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar en la misma calzada para mantener con vida a la ciclista. Una vez recuperados los signos vitales mínimos, un helicóptero de rescate la trasladó de urgencia al hospital de Bolzano con politraumatismos graves. Por su parte, Runggaldier también sufrió heridas severas y fue evacuado por aire hacia el hospital Santa Chiara, en Trento.

Tras pasar más de dos semanas en la unidad de cuidados intensivos en territorio italiano, se autorizó su traslado el 9 de julio hacia una clínica en la localidad bávara de Murnau, situada a corta distancia de su lugar de residencia. A pesar de los esfuerzos del equipo médico alemán, la deportista perdió la batalla contra sus lesiones el lunes 13 de julio. La tragedia interrumpió su viaje de luna de miel, iniciado apenas unas semanas después de su boda.

Investigación abierta por el choque en el paso Sella Laura Viktoria Härtig publicaba frecuentemente en sus perfiles digitales su pasión por las rutas de alta montaña y el ciclismo, mostrando imágenes de sus cumbres alcanzadas. En la actualidad, las fuerzas de seguridad de la región de Welschtirol mantienen una investigación activa para esclarecer las circunstancias exactas del encuentro frontal en la curva.

El análisis técnico de los restos de la bicicleta y la motocicleta siniestrada forma parte del expediente que las autoridades locales deben completar. La investigación busca aclarar los factores que provocaron la invasión del carril contrario en un tramo de montaña señalizado para el tránsito de ciclistas y vehículos motorizados.