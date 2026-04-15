El impactante documental sobre los celos y el crimen de una ciclista que arrasa en Netflix

El asesinato de una joven promesa del ciclismo es la nueva trama del documental furor en Netflix . El desconcierto de su muerte le dio lugar a un crimen espeluznante cuando se descubrió el amorío de la deportista estadounidense con otro atleta en pareja: ¿hasta dónde llegan los celos?

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Se trata de “La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson”, el documental que llegó recientemente al catálogo y que expone en detalle qué ocurrió con la ciclista asesinada en 2022, un caso que hasta ahora era poco conocido fuera de Norteamérica.

Anna “Mo” Wilson nació en 1996 en New Hampshire y desde chica mostró un perfil deportivo destacado. Primero brilló en el esquí a nivel competitivo , pero con el tiempo encontró su lugar en el ciclismo de gravel , una disciplina exigente que combina rutas y terrenos irregulares. Su crecimiento en el circuito la posicionaba como una de las figuras emergentes del deporte.

En mayo de 2022, Wilson viajó a Texas para participar en una reconocida competencia. Se alojaba en la casa de una amiga en Austin, donde fue encontrada sin vida tras recibir varios disparos. El hecho sacudió tanto al ambiente deportivo como a la opinión pública.

La investigación y el giro clave del caso

Las primeras pistas surgieron a partir de cámaras de seguridad que registraron movimientos sospechosos en la zona. La investigación avanzó rápidamente hasta identificar a Kaitlin Armstrong como principal sospechosa, luego de reconstruir los últimos movimientos de la víctima, quien había pasado tiempo con el ciclista Colin Strickland horas antes del crimen.

Kaitlin Armstrong, culpable del asesinato de la ciclista, fue encontrada en Costa Rica. Kaitlin Armstrong, culpable del asesinato de la ciclista, fue encontrada en Costa Rica. gentileza

Armstrong, pareja de Strickland, abandonó el país tras el asesinato y fue localizada semanas después en Costa Rica, donde había intentado cambiar su apariencia para evitar ser reconocida. Finalmente fue detenida, juzgada y condenada en 2023 a una pena de 90 años de prisión por homicidio.

Un crimen atravesado por los celos

El documental profundiza en uno de los aspectos más inquietantes del caso: el móvil. Según la reconstrucción judicial, el crimen estuvo motivado por un cuadro de celos luego de que Armstrong descubriera el vínculo entre su pareja y Wilson. Ese conflicto derivó en un desenlace violento que conmocionó al mundo del deporte.

Con testimonios, material de archivo y una narración que combina tensión y análisis, la producción logra reconstruir no solo el crimen, sino también el contexto emocional y social que lo rodeó.