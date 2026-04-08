"La Argentina de Francisco": el Vaticano estrena un documental sobre la vida de Bergoglio, a un año de su muerte

A menos de dos semanas de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco , el Vaticano rinde un emotivo homenaje a su memoria con el lanzamiento de "La Argentina de Francisco" .

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Se trata de un documental italiano que reconstruye el camino de Jorge Mario Bergoglio, desde su infancia en Buenos Aires hasta su ascenso al trono de Pedro, explorando las raíces que forjaron su identidad pastoral.

Según informó Vatican News, el film tendrá una doble presentación este miércoles 8 de abril : una proyección técnica a las 11:30 en la Filmoteca Vaticana y el estreno oficial a las 18:00 en la Sala Pastrone de Asti , ciudad italiana en la que vive parte de su familia.

El estreno en Asti contará con la participación de los familiares de Bergoglio, quienes compartieron testimonios algunos testimonios. Carla Rabezzana , la prima que lo recibió en su casa de Portacomaro en 2022, confesó: "Por la mañana me despierto y espero esa llamada de ‘Giorgio’ que no llega".

El documental del papa Francisco se estrenará este miércoles.

Por su parte, su otra prima, Nella Bergoglio , habló sobre el vacío que dejó su partida: "Echo de menos su franqueza, su fe, su forma de comunicarse con la gente y, por qué no, también sus refranes. En su corazón tenía el deseo de venir a visitarme".

papa francisco Histórico momento. El 13 de marzo de 2013 el argentino Jorge Bergoglio fue elegido como el Papa Francisco.

El documental del papa Francisco

El documental, filmado íntegramente durante 2024 en Buenos Aires, muestra los momentos que marcaron la vida de Bergoglio en Argentina como aquella confesión espontánea en la Basílica de San José de Flores, donde definió su ingreso al sacerdocio, o su conocida pasión futbolística por San Lorenzo.

Asimismo, el documental explora facetas menos difundidas, como su rol de profesor de Literatura, donde antiguos alumnos lo recuerdan como un guía en la formación humana.

En el largometraje producido por la televisión italiana Telepace en colaboración con Vatican News también habrá testimonios e imágenes de archivo.