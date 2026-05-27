La televisión internacional apuesta fuerte a los documentales históricos y una de las producciones más ambiciosas del año ya tiene fecha de estreno. Se trata de “Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks”, la nueva serie documental de History que cuenta con el reconocido actor como narrador, presentador y productor ejecutivo .

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El proyecto, desarrollado durante más de una década, propone un recorrido cinematográfico por los momentos más impactantes de la Segunda Guerra Mundial a través de imágenes restauradas, grabaciones originales y material de archivo nunca antes visto públicamente.

Con una estructura de 20 episodios y una fuerte apuesta visual, la serie busca ofrecer una experiencia inmersiva sobre el conflicto que marcó al mundo entre 1939 y 1945.

A lo largo de su carrera, Tom Hanks construyó un fuerte vínculo con las historias ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Películas y series como “Saving Private Ryan”, “Band of Brothers”, “The Pacific”, “Greyhound” y “Masters of the Air” consolidaron esa relación entre el actor y el retrato audiovisual del conflicto bélico.

El nuevo documental de la Segunda Guerra Mundial contado por Tom Hanks: dónde mirarlo

El nuevo documental de la Segunda Guerra Mundial contado por Tom Hanks: dónde mirarlo

Ahora, el intérprete da un paso más con una producción documental que abandona las recreaciones ficticias para enfocarse exclusivamente en archivos reales restaurados digitalmente.

El nuevo documental de la Segunda Guerra Mundial contado por Tom Hanks: dónde mirarlo La Segunda Guerra Mundial contada por Tom Hanks gentileza

Según adelantaron desde History, uno de los puntos más fuertes de la serie será justamente la utilización de material histórico inédito: audios recuperados, cintas originales en celuloide y registros visuales nunca antes exhibidos en televisión.

Qué mostrará “Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks”

La serie reconstruirá algunos de los episodios más decisivos del siglo XX, desde la invasión nazi a Polonia hasta la caída de Berlín y las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.

Entre los acontecimientos históricos que abordará la producción aparecen: el avance del régimen nazi en Europa, el Blitz sobre Reino Unido, la Operación Barbarroja, el ataque a Pearl Harbor, el Día D, la batalla de Stalingradoc la guerra submarina y las campañas militares en África y el Pacífico.

Embed - SEGUNDA GUERRA MUNDIAL CON TOM HANKS ESTRENO MUNDIAL - 25 de mayo

Pero además del enfoque militar y geopolítico, el documental también pondrá el foco en las historias humanas detrás de la guerra: soldados, civiles, víctimas, espías y miembros de la resistencia clandestina.

La narrativa alternará entre líderes históricos como Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin y Adolf Hitler, y testimonios de quienes vivieron el horror del conflicto en primera persona.

Historiadores internacionales y producción de gran escala

La producción reúne a especialistas e historiadores de reconocimiento mundial, entre ellos Antony Beevor, Saul David, Simon Sebag Montefiore y Jon Meacham, ganador del Premio Pulitzer.

Además, el proyecto cuenta con el respaldo de instituciones históricas como The National WWII Museum y fue desarrollado por Nutopia junto a A+E Factual Studios Group.

Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks. Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks. gentileza

Tom Hanks comparte la producción ejecutiva con Gary Goetzman, socio creativo con quien ya trabajó en varias ficciones bélicas de gran éxito.

Cómo será el estreno de la serie documental

History definió una estrategia de lanzamiento dividida en dos etapas. Los primeros ocho episodios comenzaron a emitirse este martes, mientras que la segunda parte llegará luego de la Copa Mundial de Fútbol. Luego, se subirá a Disney+.