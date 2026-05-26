El científico Estanislao Bachrach apareció en Olga con una torta para Nati Jota después de su cruce viral

Luego de la polémica que protagonizaron semanas atrás en el programa Olga , Estanislao Bachrach reapareció en el estudio para sorprender a Nati Jota . El divulgador científico apareció con una torta de cumpleaños y el gesto de reconciliación rápidamente se volvió viral.

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La inesperada escena ocurrió durante la emisión de Sería increíble, mientras el equipo celebraba el cumpleaños de la conductora . En medio del cierre del programa, Nati Jota notó movimiento detrás de la vidriera del estudio y descubrió a Bachrach acercándose con una torta en las manos.

“ Me estás jodiendo ”, lanzó sorprendida al verlo entrar al canal de streaming.

Desde la calle, Bachrach saludó a la conductora y le explicó el motivo de su visita. “Hola Nati, feliz cumpleaños. Sabía que era tu cumple así que pasé a dejarte una torta ”, comentó.

Entre risas, la conductora aceptó el regalo y aprovechó para bromear sobre el incómodo momento que ambos habían protagonizado días atrás. “¿De qué es la torta?”, preguntó. “No sé”, respondió Bachrach, en clara referencia al intercambio viral que habían tenido en el programa.

La respuesta provocó carcajadas entre los integrantes del ciclo y también en las redes sociales, donde el clip comenzó a circular rápidamente. Más tarde, desde la producción acercaron la torta al estudio con velas y una bengala mientras el equipo le cantaba el feliz cumpleaños a la conductora.

La secuencia generó sorpresa incluso entre quienes seguían la transmisión en vivo. Algunos usuarios llegaron a pensar que las imágenes habían sido creadas con inteligencia artificial debido a lo insólito de la situación.

“La gente cree que es mentira, pero es verdad”, comentó Eial Moldavsky durante el programa. En la misma línea, Tomás Kirzner también aclaró entre risas: “No es IA lo que acaban de ver”.

Más adelante, cuando compartieron el recorte en redes sociales, varios usuarios continuaron bromeando sobre el episodio.

Embed "Estanislao":

Por el cruce del biólogo Estanislao Bachrach con Nati Jota pic.twitter.com/elB8pXJwNz — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 11, 2026

Nati Jota contó que Bachrach le pidió disculpas

Después del festejo, Nati Jota reveló que el divulgador científico se había comunicado con ella tras la polémica entrevista y que incluso le pidió disculpas. “Gracias a Estanis por la torta, realmente. Me escribió y me pidió disculpas”, explicó la conductora al aire.

El conflicto entre ambos había comenzado semanas atrás durante una entrevista en la que Bachrach respondió “no lo sé” a una consulta sobre serotonina y consumo de alcohol. La reacción irónica de Nati Jota generó un incómodo intercambio que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Embed - NATI JOTA: "Fue una nota incómoda al aire"

El conflicto entre ambos había comenzado semanas atrás durante una entrevista en la que Bachrach respondió “no lo sé” a una consulta sobre serotonina y consumo de alcohol. La reacción irónica de Nati Jota generó un incómodo intercambio que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Luego de aquel episodio, la conductora reconoció que la nota había sido “incómoda” y aseguró que intentaron sostener la entrevista pese a la tensión que se vivía en el estudio. Luego de aquel episodio, la conductora reconoció que la nota había sido “incómoda” y aseguró que intentaron sostener la entrevista pese a la tensión que se vivía en el estudio.