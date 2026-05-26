Más que un humorista "viral": Darío Orsi vuelve a Mendoza con un unipersonal imperdible

El fenómeno del humor presentará "Hasta las manos" este viernes. Dónde comprar las entradas.

El comediante Darío Orsi regresará a Mendoza con “Hasta las manos”, su nuevo unipersonal de stand up, una propuesta que convierte el caos cotidiano en material explosivo para la risa. La cita será este viernes 29 de mayo, a las 21, en El Círculo. Las entradas generales, en Entradaweb.com.ar, tienen un valor de $32.000.

Después de consolidarse como una de las voces más populares del circuito argentino de comedia, Orsi presenta su cuarto espectáculo solista, un recorrido por situaciones incómodas, anécdotas desafortunadas y reflexiones delirantes sobre esos momentos en los que todo parece escaparse de control.

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El humorista construyó una carrera marcada por la observación filosa de la vida cotidiana y por un estilo directo que encuentra comicidad en las pequeñas tragedias urbanas.

Con sus anteriores espectáculos, Orsi recorrió escenarios de toda la Argentina y también se presentó en Paraguay, Chile, Uruguay, Países Bajos, Irlanda, Portugal, Inglaterra y España, consolidando una conexión cada vez más amplia con el público hispanohablante. Paralelamente, sus improvisaciones y videos en redes sociales —especialmente en Instagram y TikTok— acumulan millones de visualizaciones y lo convirtieron en uno de los comediantes argentinos con mayor circulación digital.