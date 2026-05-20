Fabio Alberti llega a Mendoza para revivir su clásico Peperino Pómoro

El reconocido humorista argentino Fabio Alberti , co-creador de hitos de la televisión nacional como Cha Cha Cha y Todo x 2 Pesos, regresa a los escenarios para presentarse en la provincia de Mendoza.

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El artista pondrá su cuerpo a disposición de su más icónico y recordado personaje en el show titulado Peperino Pómoro: La Apocalipsis Existe .

Este esperado espectáculo combina el humor absurdo , la mística y el fenómeno viral que ha logrado atravesar a distintas generaciones. La propuesta del "mártir" del humor se llevará a cabo en dos fechas consecutivas: la primera función tendrá lugar el jueves 21 de mayo a las 21 en el Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza). Al día siguiente, el viernes 22 de mayo, el comediante realizará su segunda presentación a las 21.30 horas en el teatro Encio Bianchi , subsuelo del edificio municipal del departamento de Rivadavia .

Bajo la célebre premisa de “La apocalipsis existe y es hoy”, una frase atribuida a Violeta Lo Re , la velada artística e informativa promete revelar a todo color “La Apocalipsis anunciada por nuestro martinizado mártir”.

Además de la esperada presencia de Peperino , la cita sumará la comunión y aparición de otras entrañables y aclamadas figuras de culto creadas por Alberti, tales como Beto Tony y su Muñeco, el Ángel de Britos, María Magdalena Ruíz Guiñazú y el Sorobongo, Líder Supremo Maryland de la Iglesia Peperianal.

Las entradas para disfrutar de esta producción ya se encuentran disponibles de manera online a través de la plataforma EntradaWeb.com.

Los precios para la función del Teatro Independencia varían según la ubicación: Paraíso cuesta $18.000; Platea tertulia $22.000; Palcos tertulia $25.000; Platea alta y Palcos altos tienen un valor de $30.000; Palcos bajos y Platea baja (filas 10 a 16) cotizan en $38.000; mientras que la Platea baja de las filas 01 a 09 se ubica en $40.000.

Capusotto, también en Mendoza

La visita de Fabio Alberti provoca una curiosidad para Mendoza, y es que al mismo tiempo, o casi, su compañero de Todo x 2 pesos, Diego Capusotto, también estará de visita. Será pro su participación protagónica en la comedia negra Tirria, que se presenta el viernes 22 de mayo en el teatro Mendoza.

Se suma Graciela Stefani a su elenco de lujo encabezado por Diego Capusotto y Rafael Spregelburd, con dirección de Carlos Branca, la obra promete un viaje al espíritu del grotesco argentino. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com.