20 de mayo de 2026 - 10:46

Quiénes son los famosos que salieron juntos de la gala de los Martín Fierro: "Dentro y fuera de la ceremonia"

Un famoso conductor y una actriz habrían vivido una noche acalorada en una de las habitaciones del Hotel Hilton de Puerto Madero.

Fede Bal y Evelyn Botto terminaron juntos la noche de los Premios Martín Fierro.

Fede Bal y Evelyn Botto terminaron juntos la noche de los Premios Martín Fierro.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

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Con el diario del lunes, dos ternados terminaron convirtiéndose en la gran noticia de la noche. La pareja de Fede Bal y Evelyn Botto habría tenido un encuentro íntimo en una de las habitaciones del hotel, y habría testigos que aseguran haber presenciado movimientos que alimentaron aún más los rumores.

Fede Bal y Evelyn Botto terminaron la noche juntos

En La Mañana de Moria (El Trece), el cronista que salió al aire expuso todo lo que pasó. Aunque ellos pensaron que no los vieron, se habló de cambios de habitaciones y otras cuestiones más privadas que, pensaron que quedarían en la intimidad, pero se filtró todo.

Voy a decir absolutamente todo. No me van a callar; Fede Bal y Evelyn Botto fogosos, dentro y fuera de la ceremonia”, sostuvo.

Fede Bal
Fede Bal y Evelyn Botto terminaron juntos la noche de los Premios Martín Fierro.

Fede Bal y Evelyn Botto terminaron juntos la noche de los Premios Martín Fierro.

Si bien no hubo imágenes que confirmaron lo sucedido en los espacios más privados, los testimonios alcanzaron para instalar el tema y convertirlo en uno de los comentarios más picantes del post ceremonia.

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