Quiénes son los famosos que salieron juntos de la gala de los Martín Fierro: "Dentro y fuera de la ceremonia"

Los Premios Martín Fierro siempre dejan tela para cortar para los días siguientes . Más allá de las estatuillas y los discursos, la celebración continúa puertas adentro: brindis, reencuentros y festejos que se extienden hasta la madrugada. Muchos de los famosos , incluso, reservan habitaciones en el Hotel Hilton para seguir disfrutando de la noche.

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Con el diario del lunes, dos ternados terminaron convirtiéndose en la gran noticia de la noche. La pareja de Fede Bal y Evelyn Botto habría tenido un encuentro íntimo en una de las habitaciones del hotel, y habría testigos que aseguran haber presenciado movimientos que alimentaron aún más los rumores.

Fede Bal y Evelyn Botto terminaron la noche juntos

En La Mañana de Moria (El Trece), el cronista que salió al aire expuso todo lo que pasó. Aunque ellos pensaron que no los vieron, se habló de cambios de habitaciones y otras cuestiones más privadas que, pensaron que quedarían en la intimidad, pero se filtró todo.

“Voy a decir absolutamente todo. No me van a callar; Fede Bal y Evelyn Botto fogosos, dentro y fuera de la ceremonia”, sostuvo.

Fede Bal Fede Bal y Evelyn Botto terminaron juntos la noche de los Premios Martín Fierro. Web

Si bien no hubo imágenes que confirmaron lo sucedido en los espacios más privados, los testimonios alcanzaron para instalar el tema y convertirlo en uno de los comentarios más picantes del post ceremonia.