El nuevo romance de Fede Bal que confirmó Yanina Latorre: quién es la famosa con la que se lo vincula

La conductora reveló que Fede Bal fue visto junto a Evelyn Botto en la obra Rocky. Según contó, la actriz y el hijo de Carmen Barbieri estarían iniciando una relación.

Federico Bal vuelve a estar en el centro de la escena sobre su vida amorosa con un nuevo romance. Yanina Latorre confirmó que estaría saliendo con la actriz y conductora Evelyn Botto.&nbsp;

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este viernes, Yanina Latorre reveló en su programa "Sálvese quien pueda" un nuevo romance. En este caso el protagonista es Fede Bal quien habría encontrado nuevamente el amor y su nueva conquista sería nada menos que Evelyn Botto.

La pareja fue vista en el Teatro Lola Membrives durante la función de Rocky, el musical, protagonizada por Nicolás Vázquez. Según contó Latorre, ambos no intentaron ocultarse y se mostraron juntos. “Me gusta esta pareja. Anoche fueron a ver Rocky y los vieron”, dijo al aire, confirmando así supuesto vínculo.

Botto, que actualmente interpreta a Úrsula en el musical La Sirenita en el Teatro Gran Rex, se habría reencontrado con el conductor en un ámbito privado después de aquella salida. La artista viene de siete años sin pareja estable y, de acuerdo a las versiones, estaría iniciando una nueva etapa personal junto a Bal.

Actriz, conductora y protagonista del nuevo romance

Evelyn Botto es una multifacética artista argentina, reconocida como locutora, actriz, conductora y cantante. Durante años integró el histórico programa de radio Perros de la Calle y, en la actualidad, forma parte de Olga en vivo. Además, es conductora del streaming Tapados de laburo. En teatro, participó de la exitosa obra Sex y hoy se destaca como la villana de La Sirenita, uno de los musicales más importantes de la temporada.

evelyn botto
Evelyn Botto y los rumores en los que se la vincula sentimentalmente con Fede Bal.

Evelyn Botto y los rumores en los que se la vincula sentimentalmente con Fede Bal.

El reciente historial amoroso de Fede Bal

El hijo de Carmen Barbieri estuvo en pareja hasta 2023 con Sofía Aldrey, aunque en el último tiempo también fue vinculado a Fátima Flórez y a Bianca Iovenitti. Su historial sentimental siempre fue tema de debate en el mundo del espectáculo y ahora vuelve a estar en el centro de la escena con este nuevo romance.

Los rumores con Fátima Flórez

La supuesta relación entre Fátima Flórez y Federico Bal comenzó a circular en noviembre de 2023, luego de que ambos coincidieran en el Martín Fierro Latino en Miami. Según el periodista Matías Vázquez, compartieron cenas, salidas nocturnas y encuentros que dieron lugar a rumores de un vínculo sentimental.

La propia Fátima se refirió al tema en TN Central, con tono distendido: “La estoy pasando bien. Me gusta divertirme. Que digan lo que quieran”. Mientras tanto, Carmen Barbieri, sorprendida por las versiones, llegó a decir en su programa: “Me cae re bien. Están solos, ojalá sea cierto”.

Este nuevo romance se suma a otra reciente primicia del mundo del espectáculo: la posible nueva pareja de Gimena Accardi tras su reciente divorcio.

